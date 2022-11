Champions-League-Team der Woche – Valverde, Kimmich, Giroud

Sports Mole wählt sein Champions-League-Team der Woche aus, darunter Federico Valverde, Joshua Kimmich und Olivier Giroud.

Benfica vorne sensationell fertig Paris St. Germain Tabellenführer der Gruppe H in der letzten Spielwoche der Gruppenphase der Champions League.

Auswärtstore waren letztendlich das, was die ersten beiden der Gruppe trennte, wobei Benfica schlug Makkabi Haifa 6-1 und PSG geschlagen Juventus 2-1 Mittwochabend; In einer enttäuschenden Saison holte Juventus nur drei Punkte, aber es reichte immer noch für den dritten Platz und einen Platz in der Europa League.

Liverpool schlagen Neapel 2:0 am Dienstagabend, um sich den italienischen Giganten mit 15 Punkten in Gruppe A anzuschließen, aber es reichte nicht, um die Gruppe anzuführen, da die Roten den zweiten Platz belegten Ajax belegten mit einem 3:1-Erfolg den dritten Platz Rangerder in der Gruppenphase eine katastrophale Kampagne hatte.

Hafen führte die Gruppe B an, wobei die portugiesischen Giganten schlugen Atletico Madrid 2-1 am Dienstag, während Club Brügge qualifizierten sich mit 11 Punkten dank ihres torlosen Remis als Zweiter Bayer Leverkusender in der Sektion vor den dritten Platz belegte Diego SimeoneEs ist Atlético.

Bayern München endete mit einer perfekten Bilanz in Gruppe C mit 18 Punkten aus sechs Spielen, wobei die deutsche Mannschaft ihre Gruppenphase mit einem 2:0-Sieg beendete Inter Mailandwer sich als Zweiter qualifiziert hat. Barcelona beendete eine enttäuschende Saison auf einem hohen Niveau, unterdessen schlagend Viktoria Pilsen 4-2, und die katalanische Mannschaft wird erneut in der Europa League fallen.

Tottenham Hotspur gelang es, die Gruppe D dank ihres 2:1-Siegs zu dominieren Marseillewährend Eintracht Frankfurt schlagen Sportliches Lissabon 2:1 und wurde Zweiter, während die portugiesischen Giganten schließlich Dritter wurden.

Sieger der Gruppe E Chelsea beendeten die Gruppenphase mit einem 2:1-Sieg Dynamo Zagrebwährend AC Mailand belegte mit einem 4:0-Sieg den zweiten Platz in der Sektion Red Bull Salzburg im San-Siro.

Real Madridsicherte sich derweil den Spitzenplatz in der Gruppe F mit einem überwältigenden 5:1-Sieg über keltischwährend RB LeipzigWer sich als Zweiter qualifiziert hat, schlägt Shakhtar Donetsk 4:0, aber die Ukrainer wurden immer noch Dritter in der Gruppe vor Celtic, das nur zwei Punkte holte.

Sieger der Gruppe G Manchester City beendeten ihre Gruppenphase mit einem 3:1-Sieg SevillaWer sich als Dritter für die Europa League qualifizierte, belegte dabei den zweiten Platz Borussia Dortmund hielten 1:1 durch Kopenhagen in Dänemark.

Hier, sportlicher Maulwurf wählt sein Champions-League-Team der Woche aus der letzten Runde der Gruppenspiele im Wettbewerb 2022-23.

VERTEIDIGUNG

©Reuters

Mailand sicherte sich am Mittwoch mit einem 4:0-Sieg gegen Salzburg den Einzug ins Achtelfinale, und es waren die Offensivspieler der Mannschaft, die den Unterschied ausmachten, aber es stimmt auch, dass ihr Torhüter eine große Rolle beim Sieg spielte. .

In der Tat, Ciprien Tatarusanu Der 36-Jährige erzielte bei einer soliden Leistung sechs Paraden und dominierte auch im eigenen Strafraum nach Standardsituationen. Der 36-Jährige zeigte eine brillante Leistung für die italienischen Giganten.

Es gibt zwei Benfica-Verteidiger in diesem speziellen Kader, deren Außenverteidiger eine große Rolle bei dem überwältigenden Sieg gegen Maccabi spielen. Alexander Bah kassierte zwar den Elfmeter, der den Hausherren ein Tor bescherte, aber es war dennoch eine brillante Gesamtleistung des Verteidigers, der vorbereitete petar moussa und Henrique Araujo in der zweiten Hälfte mit zwei hervorragenden Lieferungen.

Alexander Grimaldostand in der 69. Minute mit einem brillanten Freistoß auf dem Torbogen, als er sechs Zweikämpfe machte und beim 6:1-Sieg seiner Mannschaft eine Abschlussquote von 94 Prozent hatte.

Benjamin Pavard Auch der 26-Jährige stand beim 2:0-Sieg der Bayern gegen Inter auf dem Torbogen, als er auch defensiv solide war, zwei Kopfballduelle gewann und fünf Zweikämpfe machte.

Die Viererkette besteht aus Willi Orban, der beim beeindruckenden 4:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Shakhtar brillierte. Der 29-Jährige spielte in Leipzig eine herausragende Rolle, indem er ohne Gegentor blieb, aber auch stark im Ballbesitz war und während des Spiels 55 seiner 66 Pässe spielte.

MITTELFELD

©Reuters

Federico Valverde spielt eine glänzende Saison für Real Madrid, und der uruguayische Nationalspieler war am Mittwochabend gegen Celtic erneut in hervorragender Form.

Der 24-Jährige leistete die Vorlage Vinicius Junior 4:0 in der 61. Minute, bevor er in der 71. Minute seinen Namen in die Torschützenliste eintragen konnte, und es war eine dominierende Leistung des Mittelfeldspielers, der auch 58 seiner 64 Pässe gegen die schottischen Giganten vollendete.

Josua Kimmich musste aufgrund seiner Leistung gegen Inter ebenfalls ins Mittelfeld eingeordnet werden; Es war der 27-Jährige, der Pavard für das erste Tor des Spiels in der Allianz Arena vorbereitete, da er das Mittelfeld dominierte und das Spiel mit einer Erfolgsquote von 90 % beendete.

Inzwischen gibt es auch eine Stelle für Steven Berghuis aufgrund seiner Leistung beim 3:1-Sieg von Ajax gegen die Rangers in Schottland. Den Durchbruch schaffte der 30-Jährige in der vierten Spielminute, als er drei Zweikämpfe, drei Schüsse und 34 seiner 40 Pässe in einer soliden Leistung ablieferte.

BELEIDIGEND

©Reuters

Ferran Torres kämpfte in dieser Saison darum, für Barcelona regelmäßige Einsätze zu sichern, spielte aber am Dienstag gegen Viktoria Pilsen die vollen 90 Minuten und beendete den Wettbewerb mit zwei Toren. Eine starke Leistung des 22-Jährigen führte auch dazu, dass er das Spiel mit einer Erfolgsquote von 89 Prozent beendete, da er sich vor allem mit seinen Teamkollegen beeindruckend kombinierte Raphinhader seine beiden Tore vorbereitete.

Thomas Chori traf im selben Spiel zweimal für die Heimmannschaft und ist sehr unglücklich, es zu verpassen, aber beide Mailand Olivier Giroud und ManchesterCity Julian Alvarez mussten einbezogen werden.

Giroud war gegen Salzburg in guter Form, erzielte zwei Tore und lieferte zwei Vorlagen, als die österreichische Mannschaft Schwierigkeiten hatte, mit dem 36-Jährigen fertig zu werden, der in der letzten Runde der Gruppenphase wohl der beste Spieler auf ganzer Linie war. Streichhölzer.

Alvarez führte derweil die Linie von Man City gegen Sevilla an, und der 22-Jährige profitierte von dieser Gelegenheit, indem er einmal traf und zwei Vorlagen lieferte. Alvarez hat beides eingerichtet Rico Lewis und Riad Mahrez für ihre Tore im Etihad-Stadion, als er in der 73. Minute eine Vorlage abwehrte Kevin de Bruyne.

MOLE SPORTS CHAMPIONS LEAGUE TEAM DER WOCHE

Champions-League-Team der Woche von Sports Mole (4-3-3): Tatarusanu; Bah, Pavard, Orbán, Grimaldo; Valverde, Kimmich, Berghuis; F. Torres, Giroud, Alvarez