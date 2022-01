Das umgedrehte Haus Kolumbiens, neuer Touristen-Hotspot

Guatavitas „Casa Loca“ ist ein Bau am Stadtrand von Bogotá, der zur neuen kolumbianischen Touristensensation geworden ist.

Besser bekannt als das auf dem Kopf stehende Haus, hat es alle auf dem Kopf stehenden Möbel eines typischen Gebäudes.

Die Konstruktion hat eine Neigung von 5 Grad nach links und 5 Grad nach hinten, was beim Besucher eine „optische“ Täuschung erzeugt.

Das besondere Haus ist die Idee von Fritz Shall, einem Österreicher, der seit 22 Jahren in Kolumbien lebt und in weniger als einem Monat nach seiner Einweihung Hunderte von Touristen angezogen hat.

Nach dem Vorbild eines ähnlichen Hauses in seinem Heimatland begannen die Bauarbeiten vor zwei Jahren, und obwohl die Pandemie den Start verzögerte, wurde die „Casa Loca“ am 8. Januar eröffnet.

Fritz Schall, der Schöpfer von Crazy House, sagt, es sei keine leichte Aufgabe gewesen: „Die Leute haben es nicht geglaubt.“

Lokale Touristen unterstützen diese Art von Initiative nach der langen Zeit der Pandemie.

„Ich denke, der Tourismus ist der Weg, um die Weltwirtschaft zu reaktivieren, weil wir aus einer Zeit kommen, in der wir lange Zeit eingesperrt waren, und jetzt suchen wir nach neuen Horizonten“, sagte Andrés Torbaez, der die Website über die sozialen Netzwerke bewirbt . Medien.

