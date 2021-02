Das südkoreanische Hotel entschuldigt sich, nachdem Jungvermählten festgestellt haben, dass Menschen eine verspiegelte Sauna sehen können

(CNN) – Ein gehobenes Hotel in Südkorea entschuldigte sich für einen Fehler, der es Fremden ermöglicht haben könnte, in ihre Sauna zu sehen.

Le Grand Josun, ein neues Fünf-Sterne-Hotel auf der beliebten Küsteninsel Jeju , veröffentlichten eine Erklärung auf ihrer Website, nachdem ein lokaler Blog berichtet hatte, dass die Saunajalousien einen Teil des Tages geöffnet waren, sodass die Menschen Frauen von der Straße aus in der Sauna sehen konnten.

“Es tut uns sehr leid, dass wir unseren Kunden durch die Nutzung bestimmter Einrichtungen in der Frauensauna der Grand Josun Jeju Hill Suite aufgrund der fehlenden Spiegelbeschichtung für einige Fenster und Fenster Unannehmlichkeiten bereitet haben [problems in] Betätigen Sie die Jalousien “, heißt es in der Erklärung vom 18. Februar.

“Der Saunabetrieb wurde eingestellt und wir prüfen genau, ob Mängel vorliegen, und ergreifen unverzüglich Maßnahmen, um diese zu beheben.”

Das Hotel erklärte, dass die spezielle Beschichtung verhindert, dass Menschen tagsüber in die Sauna sehen, nachts jedoch nicht gleich funktioniert, weshalb die Jalousien herunterfallen sollten, sobald es dunkel wird.

Ein koreanischer Blogger schrieb über seine Erfahrungen im Hotel. wer wurde viral nach seiner Veröffentlichung am 15. Februar.

“Ich habe meine Flitterwochen auf der Insel Jeju verbracht und in einer Suite in einem kürzlich eröffneten Fünf-Sterne-Hotel übernachtet, aber meine Flitterwochen waren die schlimmste Erinnerung meines Lebens”, schrieb der Blogger und erklärte, dass er und seine Frau es genossen, das zu nutzen Pool und Sauna.

Er fügt hinzu: „Am letzten Tag ging ich spazieren, aber als ich die Saunafenster betrachtete, stellte ich fest, dass ich das Innere der Sauna von außen sehen konnte. Ich konnte das Thermometer von innen sehen. Von der Sauna durch die Fenster konnten wir sehen das Innere der Duschen und Badezimmer von außen, der Hoteleingang, der Fußgängerweg, der Parkplatz und sogar die Balkone der Hotelzimmer.

„Meine Frau und ich waren schockiert, als wir davon erfuhren. Der Gedanke, dass wir die Toiletten und Duschen vor vielen Menschen hätten benutzen können, lässt mich frösteln und wir werden therapeutisch behandelt.

Laut der koreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News wurde die örtliche Polizei in Seogwipo gerufen, als sich die Gäste beim Hotelpersonal beschwerten. Der Hotelmanager war nicht in der Stadt für die Neujahrsfeiertage, sagte der Blogger.

Die Polizei untersucht derzeit CCTV-Aufnahmen, um festzustellen, ob jemand während der Nutzung der Einrichtungen ausgesetzt war oder ob jemand illegale Fotos oder Videos von außen aufgenommen hat.

Inmitten der Coronavirus-Pandemie wurden sowohl Dampf- als auch Trockensaunen geschlossen, aber allgemeine Wannen mit Kapazitätsbeschränkungen geöffnet. Da die Grenzen des Landes für Nichtansässige geschlossen bleiben und Quarantänegesetze gelten, haben sich viele Koreaner in diesem Jahr für Nationalfeiertage entschieden.

Bild oben: Eine Gesamtansicht zeigt Badegäste am Hamdeok Beach auf der Insel Jeju im Süden Südkoreas am 24. August 2020 (Foto von Daniel De Carteret / AFP über Getty Images)