Eine Standortstudie über den schlimmsten Ausbruch Österreichs zeigt eine dauerhafte Immunität gegen Coronaviren, World News

Eine Studie der Bewohner des Skigebiets Ischgl, dem Ort des schlimmsten Ausbruchs des Coronavirus in Österreich, ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen mindestens acht Monate nach der Ansteckung mit dem Virus immun blieb, teilte der Wissenschaftler am Donnerstag mit.

Die Ergebnisse liefern mehr Informationen darüber, wie lange die Immunität nach der Infektion anhält, und legen auch nahe, dass sich die Herdenimmunität früher manifestiert, als allgemein angenommen wird, so das Team ursprünglich.

Österreichs führendes Gesundheitsamt AGES schätzt, dass der Ischgl-Ausbruch, bei dem Tausende von Menschen in ganz Europa infiziert waren, im Februar letzten Jahres begann, bevor die ersten Fälle in Österreich entdeckt wurden.

Die Medizinische Universität Innsbruck führte im April eine Studie durch, in der festgestellt wurde, dass 42% der Ischgl-Bevölkerung Antikörper gegen das Virus hatten. Eine im November durchgeführte und am Donnerstag veröffentlichte Folgestudie ergab, dass die überwiegende Mehrheit derjenigen, die in der ersten Studie Antikörper hatten, diese in der zweiten noch hatte.

“Bei fast 90 Prozent derjenigen, die im April HIV-positiv getestet haben, konnten im November auch Antikörper nachgewiesen werden”, sagte die Virologin Dorothee van Laer, eine der Wissenschaftlerinnen, die die Studie durchgeführt haben, in einer Erklärung. An der Studie nahmen etwas mehr als 900 Personen teil, von denen 801 an der ersten teilnahmen.

“Trotz eines leichten Rückgangs der Antikörperkonzentration können wir … sagen, dass die Immunität relativ stabil ist”, fügte sie hinzu.

Die Universität sagte, ihre Studie sei eine der größten ihrer Art und habe einen der längsten Zeiträume überspannt, um die Frage zu beantworten, wie lange die Immunität nach der Infektion anhält.

Es deutet auch darauf hin, dass sich die Herdenimmunität früher zeigt, als viele vermutet haben, da Ischgl im November eine viel kleinere zweite Infektionswelle erlebte als vergleichbare Städte in der Region.

“Es scheint, dass diese Immunitätssituation, die im November zwischen 40 und 50 Prozent (der Bevölkerung) lag, die Bevölkerung tatsächlich vor Infektionen schützte”, sagte van Laer auf einer Konferenz. Presse und fügte hinzu, dass grundlegende soziale Distanzierungsmaßnahmen vorhanden seien zu der Zeit an Ort und Stelle. , wie Gesichtsmasken erforderlich und geschlossene Balken.

