Das Statistische Bundesamt bietet jetzt einen kostenlosen Gehaltsvergleich an

Die Berufswahl hängt von vielen Faktoren ab. In jedem Fall ist es sicher, dass es die Höhe der zukünftigen Einnahmen weitgehend bestimmen wird. In einigen Branchen gibt es feste Kollektivlöhne, aber in den meisten Berufen ist das Lohnniveau frei verhandelbar. Dementsprechend ist es gut zu wissen, welche Durchschnittsgehälter im eigenen Job gezahlt werden. Das Statistische Bundesamt bietet jetzt auch einen kostenlosen Gehaltsvergleich an, der anonym durchgeführt wird.