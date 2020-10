Bushido hat Coronavirus und schießt gegen “Aluminiumhüte”

D.Der Rapper Bushido sagte, er sei mit dem Corona-Virus infiziert. “Auch wenn ich alle Anforderungen sehr ernst genommen habe, habe ich heute einen positiven Koronatest erhalten”, sagte der 42-Jährige am Dienstag auf Instagram.

Er hatte Symptome, schrieb er in einer Geschichte über seinen Bericht. “Nehmen Sie die Angelegenheit ernst und achten Sie auf Ihre Mitmenschen”, sagt der Rapper, dessen richtiger Name Anis Ferchichi ist, und fährt fort: “Ich habe Sie Aluminiumhüte nie verstehen können.” Er bezog sich auf diejenigen, die die Gefahren des Virus leugnen und Verschwörungstheorien darüber verbreiten.

Bushido hätte eigentlich am Mittwoch vor dem Berliner Amtsgericht erscheinen sollen. Hier sagt er als Zeuge gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner, den Clan-Chef Arafat Abou-Chaker, aus. Eine Befragung von Bushido durch die Verteidigung war für Mittwoch geplant.

auch lesen

Außerdem wurde diese Woche bekannt, dass Bushido auch als Zeuge in einem Prozess gegen den Berliner Rapper Fler vorgeladen wurde. Der Prozess soll am kommenden Mittwoch beginnen. Fler wird eine Reihe von Verbrechen vorgeworfen, darunter Fahren ohne Führerschein, Zwang, Vandalismus durch Graffiti in einem Musikvideo, verbale Angriffe auf Polizisten und Beleidigungen gegen Bushido und seine Frau.