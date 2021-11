Das neue Teleskop der NASA und die Suche nach Hinweisen auf unser Universum erklärt

Diese Mission ist seit Jahrzehnten in Vorbereitung. Das Konzept des Teleskops wurde zuerst als erfolgreich vorgestellt Hubble im Jahr 1989, und der Bau begann im Jahr 2004. Jetzt ist Webb, das 100-mal leistungsstärker ist als Hubble, einsatzbereit.

CNN hat die Leser gefragt, was Sie über das Teleskop und seine Mission wissen wollten.

Diese Fragen haben wir an die Experten geschickt: Sara Seemann , Planetologe und Astrophysiker am Massachusetts Institute of Technology; Matt Berg , der Wissenschaftler von Webbs Teleskop; und NASA Stefanie Milam , der Assistenzwissenschaftler des JWST-Projekts für Planetenforschung.