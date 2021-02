Das NASA-Video “The Lady With Bindi” wird viral

Der Mars Perseverance Rover der US-Raumfahrtagentur NASA ist am Freitag erfolgreich auf dem Planeten gelandet. Dies wurde vom indoamerikanischen Wissenschaftler Dr. Swati Mohan bestätigt, der die Mission leitete.

“Touchdown bestätigt! Auf der Marsoberfläche ist Ausdauer sicher und bereit, nach Anzeichen vergangener Leben zu suchen “, sagte Dr. Mohan, der Missionskontrollraum im Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, Kalifornien, Burst of Joy.

Das von der NASA veröffentlichte Video ist in den sozialen Medien viral geworden, und viele loben Dr. Mohans zentrale Rolle und Ruhe. Währenddessen erregte Dr. Mohans Bindi die Aufmerksamkeit der Indianer und sie waren stolz, als sie sein kulturelles Erbe bequem repräsentierte. Internetnutzer waren beeindruckt von Dr. Swatis fröhlichem Aussehen.

Auf dem Bindi erinnerten sich einige Internetnutzer daran, dass sie körperlich belästigt worden waren, weil sie eines getragen hatten, was bedeutet, dass es für Dr. Mohan eine große Sache ist, es bei der NASA zu tragen und es sogar zu besitzen.

Viele in den sozialen Medien waren beeindruckt von Dr. Swatis kulturellem Aussehen, das völlig im Gegensatz zu seinem Erfolg stand. Andere lobten Dr. Mohan als Frau bei der Leitung der Mission.

Einige andere twitterten, dass sie bewegt waren, als sie eine Frau im Weltraum sahen, die einst als männliche Festung galt.

Die NASA-Wissenschaftlerin wanderte mit ihrer Familie im Alter von nur einem Jahr aus Indien in die USA aus und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in der Region Nord-Virginia-Washington DC. Dr. Mohan ist Absolvent der Cornell University und hat seinen Master und seine Promotion in Luftfahrt am MIT abgeschlossen.

„Ich war länger hartnäckig als in irgendeiner Schule. Ich war länger hartnäckig als meine jüngste Tochter lebt. Es hat so lange so viel von meinem Leben in Anspruch genommen “, sagte Dr. Mohan.

