österreichisch Katharina Liensberger geliefert Mikaela Shiffrin Seine erste Niederlage im Slalom bei den Weltmeisterschaften war der erste Sieg seiner Karriere aller Zeiten am Samstag in Cortina d’Ampezzo, Italien.

Liensberger, ein 23-jähriger, der hatte einmal professionelle Harfenistenbestrebungen, setzte sich eine Sekunde vor dem Slowaken durch Petra Vlhova kombiniere die Zeiten von zwei Läufen.

Shiffrin, der bei den Weltmeisterschaften 2013/19 vier Mal in Folge einen Slalom in Folge gewann, verbesserte sich nach dem ersten Lauf von Platz vier und gewann Bronze.

Shiffrin beendete die Weltmeisterschaft mit vier Medaillen, darunter kombiniertes Gold, die meisten Medaillen für jeden Skifahrer in einer einzigen Welt seit dem Schweden Anja Parson 2007 fuhr sie ihre Karriere insgesamt auf 11 WM-Medaillen und verband damit Pärsons Frauenrekord bei den Einzel-Weltmeisterschaften seit dem Zweiten Weltkrieg am meisten.

Auf die Frage, ob sie mit ihrer Leistung während der zwei Weltwochen zufrieden sei, antwortete Shiffrin: „Das ist ein großes Ja.

“Ich hätte nie gedacht, dass ich vier Medaillen in einer Weltmeisterschaft gewinnen könnte”, sagte Shiffrin gegenüber Olympic Channel: Home of Team USA. „Auf dem Papier gibt es nicht mehr viel zu tun, aber ich fühle mich immer motiviert, schneller Ski zu fahren, und besonders an Tagen wie heute, wenn ich sehe, dass Skifahren möglich ist… möchte ich morgen trainieren. Lass uns weiter pushen.

Im Jahr 2020 verbrachte Shiffrin 300 Tage zwischen den Rennen, nachdem sein Vater im vergangenen Februar gestorben war. Trainer Mike Tag NBC Sports Analyst sagte Steve Porino dass er in den letzten zwei Wochen mehr Heilung gesehen hat als in den vergangenen Monaten.

“An manchen Tagen fühlst du dich gut, ich bin geheilt, jetzt geht es mir besser”, sagte Shiffrin. “Und am nächsten Tag trifft es dich wie einen Zug.” Was ich gehört habe ist, dass es für den Rest Ihres Lebens so ist. … Diese zwei Wochen waren ein großer Fortschritt in meiner Fähigkeit, meine Emotionen während des Tages zu fokussieren und zu kontrollieren und zu kämpfen.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich viel öfter lächeln kann. Jeden Tag bin ich etwas aufgeregter für den nächsten Tag. “”

Shiffrin ist mit 44 Weltcup-Siegen der beste Slalom-Skifahrer der Geschichte, wurde aber in den letzten 13 Monaten von Vlhova bei der Weltmeisterschaft überholt.

Auch Linksberger ist auf dem Vormarsch. Sie hat acht Weltcup-Podestplätze, darunter in jedem Slalom dieser Saison, aber keine Siege auf der Rennstrecke.

“Es war so oft so nah und so nah”, sagte Liensberger. “Im Rennen war es, als würde man ein bisschen fliegen und an jedem Tor schneller werden.”

Linksberger war im ersten Lauf am Samstag 1,30 Sekunden schneller als Shiffrin, das größte Slalomdefizit der Amerikaner seit dem 10. Januar 2017.

“Ich war ziemlich enttäuscht”, sagte Shiffrin im ersten Lauf. “Es sind keine wirklich großen Fehler, nur langsamer mit jeder Runde.”

Lienberger hatte vor dem parallelen Riesenslalom am Dienstag keine Top-Rennen gewonnen, als sie trotz eines Gleichstands mit der Italienerin ursprünglich als Silbermedaillengewinnerin galt. Marta Bassino.

Nach genauerer Betrachtung der Regeln wurde sie ausgeschlossen, um Gold zu teilen, wodurch der Tiebreaker für den Fall eliminiert wurde, dass er nicht auf dem olympischen Programm steht.

Die Weltmeisterschaft endet am Sonntag mit dem Herrenslalom, wo der Österreicher Marco schwarz ist der Favorit. Österreich gewann zuletzt 1936 den Slalom-Weltmeistertitel für Männer und Frauen.

