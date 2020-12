Das nächste Raumschiff von SpaceX wird frostig, um sich auf den ersten Start vorzubereiten

Eine Woche nachdem die Rakete von der Fabrik auf die Startrampe gerollt wurde, scheint SpaceX die Seriennummer 9 (SN9) des Raumschiffs vor dem Start erfolgreich auf zwei Routinetests aktualisiert zu haben.

Am 22. Dezember, viel weniger als zwei Wochen nachdem das Starship SN9 einen schweren Handhabungs- oder Produktionsunfall erlitten hatte, der es um mehrere Grad umwarf und die Wände seiner Produktionsanlage traf, führte SpaceX schnelle Reparaturen durch. und transportierte die Rakete etwa 1,5 km die Straße hinunter. .

In einer Kombination von a Kleines Wunder und außergewöhnlich robustes Design von StarshipDie Rakete – ungefähr 50 Meter hoch und ungefähr 75 bis 100 Tonnen schwer – kippte seitlich auf zwei ihrer vier vorinstallierten Klappen . Obwohl sie nicht nominellen Kräften ausgesetzt waren, waren die viel stärkeren strukturellen Mechanismen, die diese Klappen mit der Hauptzelle des Raumschiffs verbanden, offensichtlich unversehrt, und SpaceX konnte die zerknitterten Steuerflächen wenige Tage nach dem. Entfernen und ersetzen Vorfall.

Das Raumschiff SN9 wurde repariert und weniger als zwei Wochen nach einem Unfall durch die Handhabung auf die Startrampe gebracht. (Space Padre Island)

Am 28. Dezember begannen diese Arbeiten ernsthaft mit einem sogenannten Raumtemperatur-Drucktest, bei dem die Treibstofftanks des Starship SN9 mit Stickstoffgas bei milder Lufttemperatur gefüllt wurden. SN9 wurde verwendet, um auf Undichtigkeiten zu prüfen, die Grundleistung der Ventile und Rohrleitungen des Fahrzeugs zu überprüfen und ein grundlegendes Maß an struktureller Integrität sicherzustellen. Es schien seinen Widerstandstest bei Raumtemperatur problemlos zu bestehen – wenn auch erst spät im Prozess. Fenster.

Die Straße wurde wieder geöffnet. Wenn sie einen Kryo-Proof durchführen möchten, muss dieser einen weiteren Tag warten. Straßensperrungen sind derzeit für Dienstag und Mittwoch geplant. – Michael Baylor (@nextspaceflight) 29. Dezember 2020

Die Tests endeten kurz nach dem Umgebungsnachweis am Montag und es folgte knapp einen Tag später am Dienstag das Hauptereignis – ein kryogener Nachweis. Das Äußere des Starship SN9 begann eine Frostschicht zu bilden, nachdem SpaceX gegen 14:30 Uhr CST (UTC-6) begann, seine Sauerstoff- und Methantanks mit flüssigem Stickstoff zu füllen. Während “Cryo Proof” auf die gleiche Weise zur Überprüfung der strukturellen Integrität als Umgebungsdrucktest verwendet wird, stellt es die Herausforderung der thermischen Belastung dar, um sicherzustellen, dass Starship Materialien sicher laden, halten und entladen kann. supergekühlte Flüssigkeiten.

Und die Straße ist offen und das Testfenster schließt sich in Kürze. Das wird es also für heute tun und ich hoffe, dass alles gut gelaufen ist. Wenn ja, ist das statische Feuer mit drei Motoren das nächste. pic.twitter.com/lqCqQkx0kP – Chris B – NSF (@NASASpaceflight) 29. Dezember 2020

Im Fall von SN9 ist unklar, ob SpaceX die Haupttreibstofftanks der Rakete vollständig oder nur teilweise mit flüssigem Stickstoff beladen hat, während ein Mangel an Frost an der Nasenspitze impliziert, dass die kleinere Der Flüssigsauerstofftank des Raumschiffs war nicht gefüllt. des Tests. Insgesamt wird erwartet, dass Starship bei voller Beladung rund 1.200 Tonnen flüssigen Stickstoff aufnehmen kann.

Die mangelnde Teilnahme des LOx-Ausgleichsbehälters von SN9 an den kryogenen Stresstests am Dienstag ist an sich schon faszinierend, da SpaceX später in dieser Woche einen zweiten kryogenen Nachweis erbringen wird oder ausreichend Vertrauen in den Tank von hat LOx-Leistung von Verteilerkopf und Übertragungsrohr, um auf Tests zu verzichten. . Im letzteren Fall würde SpaceX die Vorbereitungen für den ersten statischen Raptor-Brandtest von Starship SN9 wahrscheinlich einfach als Nasskleidprobe (WDR) verwenden. und Kryo-Proof für das kleinste Tanksystem.

Am Mittwoch wird in Boca Chica weiterhin eine Straßensperrung erwartet – ein Hinweis darauf, dass SpaceX weitere Tests mit Starship SN9 durchführen könnte. Ein statisches Feuer ist nicht zu erwarten, da die Bewohner nicht gewarnt wurden, aber zusätzliche Tests der kryogenen Beständigkeit möglich sind.https://t.co/O5MkwXe3nL – Michael Baylor (@nextspaceflight) 30. Dezember 2020

Laut NASASpaceflight-Chefredakteur könnte SpaceX, wenn die Raumtemperatur- und Kryo-Stresstests am Montag und Dienstag ohne Zwischenfälle verlaufen und so erfolgreich wie sie erschienen, direkt zu den Brandvorbereitungen übergehen. statischer Triple-Raptor. In einem ersten Schritt wurde Starship SN9 letzte Woche mit zwei der drei bereits installierten mittelgroßen Raptor-Motoren zur Startrampe transportiert, und der fehlende dritte Motor wurde einige Tage nach der Ankunft installiert. SN9 ist auch das erste Raumschiff, mit dem erste Proof-Tests durchgeführt wurden alle Raptor – geschweige denn drei – installiert.

SpaceX-Techniker installierten am 23. Dezember einen dritten Raptor – SN49 – auf Starship SN9. (NASASpaceflight – bocachicagale)

Starship SN9 steht hinter den Überresten von Starship SN8 – und muss nach einem noch vollständig ausgelöscht werden explosiver aber erfolgreicher Start. (NASASpaceflight – bocachicagale)

Wenn SpaceX direkt von kryogenen Proof-Tests zu einem dreimotorigen statischen Brand übergeht, ist dies eine weitere Premiere für das Starship-Programm und signalisiert wachsendes Vertrauen und den Wunsch nach schnelleren Upstream-Tests – beides wird dazu beitragen, die Tests in Zukunft zu beschleunigen. Flug. Bis jetzt hat SpaceX eine geplante Straßensperrung am Mittwoch, dem 30. Dezember, noch nicht abgesagt, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass am 4., 5. und 6. Januar ein Trio von 8 bis 17 Uhr CST-Sperrungen beantragt wird. wird das erste statische Feuer des Starship SN9 beherbergen. Versuche). Laut NASASpaceflight.com, Raumschiff SN9 sollte versuchen, ein Start bei 12,5 km (~ 7,8 mi) ähnlich oder identisch mit SN8 einige Tage nach diesem statischen Brand. Seien Sie gespannt auf Updates!