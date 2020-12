Finale USA gegen Österreich: Amerikaner erholen sich mit dominantem 11: 0-Sieg

Acht Spieler kehren aus dem Kader der USA 2020 zurück, der die Tschechische Republik nach einem enttäuschenden sechsten Platz mit leeren Händen verlassen hat. Diese Spieler traten zusammen mit dem Rest des diesjährigen Kaders in der Ausgabe 2021 mit einem weiteren Verlust an einem Boxing Day-Treffen teil.

Nach einer harten 4: 3-Niederlage gegen die Russen über Weihnachten erholten sich die Amerikaner dominant und schlugen die Österreicher am Boxing Day leicht mit 11: 0.

“Ich war sehr zufrieden mit der Reaktion”, sagte Cheftrainer Nate Leaman. “Wir wissen, dass wir letzte Nacht etwas auf dem Tisch gelassen haben und sie mit dem Tag nicht zufrieden waren. … Es war gut, dass wir in der ersten Halbzeit ein bisschen Schwierigkeiten hatten, weil wir es nicht hatten Ich bin froh, dass die Jungs daran festhalten.

“Ich bin froh, dass die Jungs die mentale Härte aufbauen, um bei den Dingen zu bleiben.”

Die US-erste Reihe, bestehend aus Trevor Zegras, Arthur Kaliyev und Alex Turcotte – alle drei Rückkehrer – erzielte beeindruckende neun Punkte, darunter vier, die den Zegras-Kader anführten (zwei Tore, zwei Vorlagen). Matthew Boldy, der letztes Jahr aus dem Team ausgeschieden war, hatte einen Hattrick; Brendan Brisson fügte ein Paar hinzu. Nur drei Spieler, Landon Slaggert, Cole Caufield und Bobby Brink, sammelten keine Punkte im Spiel.

Es war ein solides Rebound-Spiel für die USA, die die Österreicher nach einem Puck-Drop in ihre eigene Zone drängten und in der 10. Minute des ersten Viertels 10 Schüsse erzielten. Sie haben nur ihren ersten Schuss gegen Russland für fast 12 Minuten registriert. Am Ende des Spiels schoss Amerika satte 73 Torschüsse, 58 davon wurden von Torhüter Sebastian Wraneschitz gestoppt, der das Spiel im dritten Spiel wegen Krämpfen verließ. Die Vereinigten Staaten haben auch eine Reihe von Pfosten getroffen – es versteht sich von selbst, dass die Offensive alle Zylinder abschoss, wobei die meisten Tore in der Home Plate fielen.

Defensiv vereitelten die Amerikaner die Österreicher und ihr bestes Talent Marco Rossi, der nur zwei Torschüsse hatte. Dustin Wolf startete im Netz für die USA und stoppte alle 10 Schüsse, denen er beim ersten amerikanischen Shutout seit 2017 gegenüberstand. Der Sieg war auch die zweitgrößte Gewinnspanne bei einem Shutout.

Nach aufeinanderfolgenden Spielen haben die Vereinigten Staaten zwei Tage frei, bevor sie am Dienstag gegen die Tschechische Republik antreten.

Sporting News sorgte für Aufsehen, als die USA mit einem 11: 0-Sieg gegen Österreich wieder auf die Beine kamen.

(Alle östlichen Stunden)

USA gegen Österreich 2021 World Juniors vorläufige Spielhöhepunkte

Endergebnis: USA 11, Österreich 0

Dritte Periode: USA 11, Österreich 0

12h00 – 67 Sekunden vor dem Ende ging Patrick Moynihan in die neutrale Zone und traf Philipp Wimmer blind spät. Er ist vom Spiel ausgeschlossen und wird mit Sicherheit gesperrt.

23:57 Uhr – Österreich bekommt einen numerischen Vorteil. Sie haben jetzt 10 Schüsse im Netz, während die Vereinigten Staaten 72 haben.

23:45 Uhr – ZIEL. Willkommen beim Bradner-Spiel. Versuchen Sie, diesen Pass durch Brock Fabers Slot zu einem weit geöffneten Sam Colangelo zu stoppen. Letzterer vergräbt den One-Timer für ein Geburtstagsziel. Die Vereinigten Staaten führen mit 11: 0.

23:43 Uhr – Sebastian Wraneschitz macht einen tollen Stopp, um Bobby Brink aufzuhalten. Er bleibt unten und greift nach seinem linken Bein. Er verließ das Match, indem er 58 von 68 Schüssen stoppte. Jakob Brandner trat ein.

23:36 Uhr – ZIEL. Matthew Boldy vervollständigt den Hattrick, als Trevor Zegras ihn am Netz schneiden sieht. Boldy wurde letztes Jahr aus dem Kader genommen und er zeigt, warum das ein Fehler war. Die USA führen mit 10: 0.

23:35 Uhr – Machen Sie diese 60 Treffer im Netz.

23:31 Uhr – ZIEL. Brendan Brisson bekommt seinen zweiten Treffer auf einem Trash-Tor, als er den Abpraller klärt. Die Vereinigten Staaten führen 9-0.

23:29 Uhr – ZIEL. Brett Berard zündet die Jets an und punktet. Die USA führen mit 8: 0.

23:27 Uhr – Dritte Periode in Bearbeitung. Die USA haben 52 Züge (Omg Emoji) gegen die fünf Österreichs.

Zweite Periode: USA 7, Österreich 0

23:05 Uhr – ZIEL PP. Sekunden nach einem Machtspiel fesselt der Punktschuss Arthur Kaliyev den Torwart mit Handschellen und Matthew Boldy trifft den losen Puck. Die Vereinigten Staaten führen 7-0.

22:58 Uhr – Besseres Glück für die Österreicher, denn Marco Rossi füttert einen weit geöffneten Tim Harnisch im Spielautomaten – aber er klingelt am Pfosten.

22:57 Uhr – ZIEL. Die Matts verbinden sich. Matthew Beniers (beste Aussicht für 2021) mit einem flotten Pass auf der königlichen Straße zu Matthew Boldy, der ihn begräbt. Die USA führen mit 6: 0.

22:51 Uhr – ZIEL. Wieder Zegras. Diesmal findet er das Tageslicht über der Schulter des Wächters. Was für ein Schuss aus der Aussicht auf die Enten. Die USA führen mit 5: 0.

22:49 Uhr – In der Mitte des Spiels überholten die USA Österreich mit 34: 4.

22:46 Uhr – ZIEL PP. Brendan Brisson (VGK) startet die Uhr vom rechten Kreis. Eine Explosion, die direkt unter dem Handschuh vorbeizieht. Die USA führen mit 4: 0.

22:44 Uhr – Füge Matt Boldy (MIN) zur “Pipe Party” hinzu. Für die Vereinigten Staaten kann es jetzt ungefähr fünf sein.

22:44 Uhr – Die Vereinigten Staaten haben einen numerischen Vorteil. Sie kämpften mit dem Vorteil des Menschen gegen Russland.

22:40 Uhr – ZIEL. John Farinacci (ARI), der ebenfalls am Freitagabend traf, dreht es über den Handschuh von Sebastian Wraneschitz. Die USA führen mit 3: 0.

22:38 Uhr – ZIEL. Trevor Zegras (ANA) platziert den Puck im rechten Kreis und schießt den Schuss vom Punkt zum Tor. Die USA führen mit 2: 0.

22:31 Uhr – Zweite Phase in Bearbeitung.

Erste Periode: USA 1, Österreich 0

22:14 Uhr – Die Amerikaner schlugen die Österreicher in der ersten Halbzeit mit 22: 3. Was für eine Wendung der Ereignisse am Freitag.

22:12 Uhr – Cam York (PHI) klingelt einen auf dem Pfosten. Die Amerikaner brummen im Laufe der Zeit.

22:11 Uhr – Die Amerikaner stehlen und haben eine weitere Chance, als er durch den Torwart schlüpft und sich in die Farbe setzt, bevor Luis Lindner ihn schlägt.

22:08 Uhr – Trevor Zegras (ANA) in einem Zing auf der Pfeife. Das Spiel geht weiter und die Amerikaner zerquetschen das Netz und versuchen, den Puck zu schieben (ein Schuss ist vom Pfosten gefallen und wurde gepfiffen). Schiedsrichter (Ist Wes McCauley in der Blase?) Sagt: “Wir sind gut. Danke.”

10:04 Uhr – ZIEL. Die Amerikaner haben einen guten Einstieg in die Zone und der Pass scheint aus dem Stock zu kommen und von Drew Helleson (COL) zu skaten, auf das Netz zuzugehen und Torwart Sebastian Wraneschitz zu quietschen. (Übrigens wurde dieses Objektiv Alex Turcotte, Arthur Kaliyev und ich denke Trevor Zegras auch gutgeschrieben, bevor er zum rechtmäßigen Besitzer ging). Die USA führen mit 1: 0.

21:56 Uhr – Cole Caufield (MTL) hat eine leere Netto-Chance, da der Torhüter nicht in Position ist, aber das hervorragende Spiel von Verteidiger Philipp Wimmer.

21:53 Uhr – In der 10. Minute der ersten Minute erzielen die Amerikaner ihren 10. Torschuss.

21:50 Uhr – Johnson bekommt eine widerspenstige Strafe, aber der Österreicher konnte nicht kapitalisieren.

21:44 Uhr – Bisher wurde der Großteil des Spiels in der österreichischen Zone gespielt. In den ersten fünf Minuten stehen die Schüsse 6: 1 zugunsten der USA. Freitagabend bekamen sie nur den ersten Schuss seit mehr als 10 Minuten.

21:39 Uhr – Arthur Kaliyev (LAK) hat gute Chancen. Die USA sehen schon ein bisschen besser aus als Freitagabend.

21:37 Uhr – Spiel weiter. Vielleicht ist meine Lieblingssache des Turniers, dass die Schiedsrichter die Mannschaften zum Anspiel begrüßen.

World Juniors 2021: Neueste Nachrichten

Turnier

Vereinigte Staaten

Kanada