Die neuen Fernseher von Samsung mit HDR10 + passen sich der Umgebungsbeleuchtung an

HDR10 + Adaptive ist eine neue Funktion, die den hohen Dynamikbereich erreicht und die Qualität des Fernsehbilds entsprechend der Umgebungshelligkeit eines Raums optimiert. Samsung gab heute bekannt. HDR-Inhalte sind in der Regel so konzipiert, dass sie in dunklen Räumen mit möglichst wenig Umgebungslicht am besten funktionieren. Die neue Funktion verspricht jedoch, den Lichtsensor Ihres Fernsehgeräts zu verwenden, um auf helle Umgebungen zu reagieren und die Bildqualität anzupassen. Folglich. Samsung sagt, dass die Funktion mit seinen „kommenden QLED-TV-Produkten“ weltweit eingeführt wird.

HDR10 + ist nicht der erste HDR-Standard, der solche Funktionen einführt. Auf der CES im vergangenen Jahr kündigte Dolby Dolby Vision IQ an, eine neue Funktion seines eigenen HDR-Standards, die ebenfalls verspricht, HDR-Inhalte für den Raum zu optimieren, den sie gerade sehen. des Jahres und war im Allgemeinen gut in Bewertungen aufgenommen.

HDR10 + -Inhalte finden Sie auf Amazon Prime Video

Samsung stellt fest, dass HDR10 + Adaptive im Filmmaker-Modus funktioniert, a Anzeigeeinstellung im letzten Jahr gestartet Dadurch werden Nachbearbeitungseffekte wie Bewegungsglättung deaktiviert, um Inhalte so genau wie möglich anzuzeigen.

Im Vergleich zu Dolby Vision wird der HDR10 + -Standard von TV-Herstellern und Streaming-Diensten nicht so häufig unterstützt. Es wird jedoch von Samsung, dem weltweit größten TV-Hersteller, und Amazon über seinen Amazon Prime Video-Streaming-Service unterstützt. Es ist kein Zufall, dass die beiden Unternehmen den Standard angekündigt haben vor mehr als drei Jahren. Dolby Vision wird mittlerweile von Fernsehgeräten von Herstellern wie LG und Sony unterstützt, und Inhalte, die den Standard unterstützen, finden Sie in Streaming-Diensten wie Netflix und Disney Plus.

Samsung sagt, dass die kommenden QLED-Fernseher HDR10 + Adaptive unterstützen werden, aber es ist nicht klar, ob die vorhandenen Fernseher mit der neuen Funktion aktualisiert werden.