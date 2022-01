Das James-Webb-Weltraumteleskop und eine Suche, die alle Menschen teilen

Wenn das scheitert, könnte noch alles offen sein, glaube ich, außer der Entscheidung, im ersten Fall ein solches Teleskop zu bauen. Um es aufzubauen, brauchte es das Beste der Menschen: Zusammenarbeit und Hingabe an Wissen, Kühnheit und Demut, Respekt vor der Natur und unserer eigenen Ignoranz sowie den Mut, weiterhin die Scherben des Scheiterns aufzusammeln und neu anzufangen. Und selbst.

„Es ist erstaunlich. Wir sind ungefähr 600.000 Meilen von der Erde entfernt und haben tatsächlich ein Teleskop“, sagte Bill Ochs, Webbs Projektmanager am Goddard Space Flight Center, als das Teleskop Anfang des Monats endlich seine goldenen Flügel ausbreitete.

Wir taumeln unter der Last unseres Wissens um unsere eigene Sterblichkeit. Angesichts des ultimativen Abgrunds des Schicksals können wir Ehre und Würde darin finden, das kosmische Spiel gespielt zu haben, um zu gewinnen, indem wir versuchten, in den kurzen Jahrhunderten, die uns gegeben wurden, so viel wie möglich zu wissen und zu fühlen.

Einmal, vor langer Zeit in einem anderen Leben, saß ich zufällig daneben Ricardo Giacconi, einer der großen Kapitäne der Big Science und später Träger des Nobelpreises für Physik, auf einem Flug zu einer Konferenz, an der wir beide in San Diego teilnahmen. Damals arbeitete er für das Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics und freute sich auf den Start seines Traumprojekts, eines Satelliten – später Einstein-Observatorium genannt – der Röntgenbilder von gewalttätigen Objekten wie Schwarzen Löchern aufnehmen würde .

Dr. Giacconi hatte jedoch angeboten, seinen Satelliten Pequod zu benennen, nach dem dem Untergang geweihten Schiff, das Ahab bei der Verfolgung von Moby Dick befehligt hatte, sehr zur Belustigung und Verwirrung seiner Kollegen.

Also fragte ich ihn, warum er seine Traumkreation nach einem dem Untergang geweihten Walfänger benennen wollte.

Dr. Giacconi antwortete, dass ihm die Verbindung zwischen der Geschichte des Walfangs und Neuengland gefalle. Dann begann er ausgerechnet über Dante eine Dissertation. Während des Besuchs des Dichters in der Hölle im Inferno-Teil der „Göttlichen Komödie“ findet er Odysseus, der von Flammen verzehrt wird, als Strafe für seine Sünden, Intrigen und Schwindel während des Trojanischen Krieges und seine wandernde Heimkehr.

Odysseus erzählt die Geschichte seines Lebens und seiner Reisen, wie er nach Ithaka zurückkehrte, sich aber langweilte und mit seinen Männern auf eine Reise durch die Säulen des Herkules in das große unbekannte Westmeer aufbrach. Als seine Crew nervös wurde und umkehren wollte, forderte er sie auf, sich aufzurichten.