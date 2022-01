AlphaTauri-Chef besteht darauf, dass die überarbeitete Budgetobergrenze von F1 immer noch nicht ausreicht, um den Wettbewerb zu stärken

AlphaTauri F1-Chef Franz Tost hat enthüllt, dass die überarbeitete Budgetobergrenze von F1 nicht ausreichen wird, um einigen der kleineren Teams dabei zu helfen, mit den größeren zu konkurrieren. Der Sport hatte versucht, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, indem er den Ausgaben eine Kostenobergrenze auferlegte, um die Kluft zwischen den Top-Teams und den kleineren Teams zu verringern.

Während die diesjährige Budgetobergrenze von 140 Millionen US-Dollar die Ausgabenkapazitäten von Teams wie Mercedes F1, Red Bull Racing und Ferrari F1 verringert hat, glaubt Tost immer noch nicht, dass die Änderungen den Sport wettbewerbsfähiger machen werden.

Tost glaubt nicht, dass die F1-Budgetobergrenze die Wettbewerbsfähigkeit des Sports verbessern wird

In einem Interview mit Autosport sagte AlphaTauri F1-Chef Franz Tost: „Wir müssen noch an der Infrastruktur arbeiten, um alles auf dieser Seite zu optimieren. Wenn ich die Simulationstools sehe, und ich kann nur hören, was diese Top-Teams haben, wir einfach haben das nicht. Sie haben in den letzten Jahren Millionen dafür investiert. Wir haben ein gutes Budget, aber wir waren nie in der Lage, so viel Geld für Simulationstools zu investieren. Und Simulationstools werden immer wichtiger, weil Wir laufen weniger auf der Strecke. Deshalb müssen Sie das haben, und ich denke, dass wir dort noch einige Mängel haben.

Allerdings räumte der österreichische Teamchef ein, dass die Ungewissheiten, wie die Kostendeckelung auch bei den Top-Teams limitieren wird, den Sport in dieser Saison interessant machen könnten. „Es ist eine sehr unbekannte Geschichte, weil alles komplett neu ist. Wir haben keine Vergleiche mit anderen. Ich vertraue unseren Ingenieuren, weil sie zwei gute Autos gebaut haben: Der AT01 war schon ein gutes Auto und der [2021] denn das war der nächste Schritt nach vorn. Warum also sollten sie den AT03, auch wenn es sich um ein völlig neues Auto handelt, nicht auch sehr konkurrenzfähig machen können“, fügte der 66-Jährige hinzu.

Während Tost zuversichtlich ist, dass seine Mannschaft für die nächste Saison konkurrenzfähig sein wird, ist er sich bewusst, dass die anderen Teams in der Lage sind, eine starke Konkurrenz zu liefern. „Viele Dinge bringen uns in eine gute Position. Aber nicht nur wir, die anderen machen das Gleiche. Das ist die Formel 1, ein großer Kampf überall.“