Das italienische Flüchtlingsaufnahmeprojekt erstreckt sich auf das ganze Land

ROM: Ein Projekt, das seit 2019 113 Flüchtlinge, hauptsächlich aus Syrien und dem Horn von Afrika, in fünf Städten bei italienischen Familien untergebracht hat, soll auf das ganze Land ausgedehnt werden.

Die NGO Refugees Welcome Italia erklärte, dass sich das Projekt mit dem Titel „Von Erfahrungen zum Modell: Familienaufenthalte als Weg der Integration“ dank einer zukünftigen Zusammenarbeit mit ANCI, dem italienischen nationalen Gemeindeverband, entwickeln wird.

Das Projekt wurde 2019 in Rom, Palermo, Bari, Ravenna und Macerata gestartet. Die Universität Tor Vergata in Rom bot ihre Expertise an und erlaubte sogar einigen Flüchtlingen, im Rahmen des Programms dort zu arbeiten.

Auch wenn das Familienaufenthaltsmodell in Italien nicht ganz neu ist, enthält die vom RWI vorgeschlagene Variante innovative Elemente.

Die Organisatoren des Projekts erklären, dass es auf der Einbindung von ausgebildeten und aktiven Bürgern basiert und in Gruppen von lokalen Aktivisten strukturiert ist, die als „Gemeindegarnison“ fungieren.

Die Organisatoren sagen, dass der Dialog mit den lokalen Verwaltungen zur Schaffung eines von den Gemeinden Ravenna und Bari gesponserten und auch von der Gemeinde Rom offiziell genehmigten „Registers der Familienaufenthalte“ geführt hat.

Das Register stellt „das politisch fortschrittlichste Instrument dar, um eine strukturierte Beteiligung aktiver Bürger an Pflegefamilien sowie anderen Formen der gemeinschaftlichen Hilfe und Unterstützung zu erreichen: ein Instrument, das dazu beiträgt, die Fragmentierung der Zivilgesellschaft (Pflegefamilien, Vormunde) , Unterstützung für Familien) und schafft ein eindeutiges Verwaltungsverfahren und ein Arbeitsteilungsmodell“, sagte das RWI auf einer Pressekonferenz, an der Arab News teilnahm.

Innerhalb von drei Jahren haben 90 Prozent der betroffenen Flüchtlinge die volle finanzielle Unabhängigkeit erlangt. In den Projektgebieten sind 754 Familien registriert, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen.

Die Universität Tor Vergata hat Instrumente entwickelt, um die sozialen Auswirkungen des Projekts zu bewerten. Die Ergebnisse der Umfrage zeigten, dass für jeden in das Pflegefamilienprojekt investierten Euro 3,01 € erwirtschaftet wurden.

„Wir hoffen, dass der Familienaufenthalt in Zukunft nicht nur eine lokal erprobte bewährte Praxis bleibt, sondern auf nationaler Ebene zu einer Politik und einem Instrument der Governance werden kann“, sagte Fabiana Musicco, Direktorin des RWI.

„Auf diese Weise können wir mehr Flüchtlingen, die nach Italien kommen, eine bessere Zukunft ermöglichen, mehr Chancen, sich hier ein neues Leben aufzubauen. „