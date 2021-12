Benutzerdefinierte Server pinnen Netflix im fünften Kreis

Donnerstag, 30. September 2021

Patentinhaber, die nach einem geeigneten Gerichtsstand für Geschäfte gegen mutmaßliche Verletzer suchen, können auf der Grundlage einer neuen Entscheidung des Eastern District of Texas möglicherweise die Tätigkeit der Agenten eines Verletzers angeben. In empfehlen die Ablehnung eines Netflix-Antrags zur AblehnungRichter Payne erklärte, dass die Art und das Ausmaß der Beziehung von Netflix zu Internetdienstanbietern („ISPs“) im Bezirk zu einem geeigneten Ort als regulärer und etablierter Geschäftssitz von Netflix führt. CA, Inc. gegen Netflix, Inc., Nr. 2: 21-cv-00080, Dkt. Nr. 110, ED-Tex. (27. September 2021). Dort entdeckte Herr J. Payne, dass Netflix die Nutzung von Content Delivery Networks mit „Open Connect Devices“ („OCA“) bei lokalen ISPs im Bezirk zu einem regulären und etablierten Geschäftssitz führte, basierend auf der beträchtlichen Kontrolle, über die Netflix verfügt OCAs und ihre Zusammenarbeit mit ISPs.

In Patentverletzungsverfahren ist der Ort angemessen, „wo der Beklagte seinen Wohnsitz hat oder Verletzungshandlungen begangen hat und eine ordentliche und feste Niederlassung hat“. 28 USC § 1400 (b). Bei der Feststellung, ob ein Beklagter eine ordentliche und feste Niederlassung hat, wenden die Gerichte die Bleistift Faktoren: „(1) es muss einen physischen Standort in der Nachbarschaft geben; (2) es muss eine ordentliche und etablierte Niederlassung sein; und (3) es muss der Ort des Beklagten sein. In re Cray Inc., 871 F.3d 1355, 1360 (Cir. Fed. 2017). Der Kern des Streits zwischen den Parteien CA, Inc. gegen Netflix, Inc. ob es sich bei den OCAs um einen „Angeklagten“-Standort handelte und ob im Bezirk „regelmäßige und etablierte“ Geschäfte betrieben wurden.

Herr J. Payne stimmte den Beschwerdeführern zu, dass Netflix trotz der Übertragung des Eigentums und des Eigentums an OCAs an ISPs und des Abschlusses einer Lizenzvereinbarung mit ISPs nur in Bezug auf Software über OCAs eine erhebliche Kontrolle über OCAs behalten hat, sodass OCAs „von den“ blieben Beklagten.“ (Dkt. Nr. 110 bis 12) Insbesondere identifizierte das Gericht die folgenden Elemente von Netflix: Kontrolle von Modifikationen, Upgrades und Reparaturen von OCAs; ständige Überwachung von OCAs; Möglichkeit, auf OCAs geladene Software aus der Ferne zu löschen; und häufige Verweise an OCAs auf ISP-Sites als „OCA Netflix“ in seinen Marketingmaterialien, die für die Feststellung relevant sind, dass Netflix genügend Besitz und Kontrolle über die OCAs behielt, um die Geschäftsniederlassung des Beklagten zu sein (Dkt. 110-12).

MJ Payne fand auch, dass Netflix die regulären und etablierten Anforderungen erfüllt. kommerzielles Element. Unterscheiden Sie sich von anderen Situationen, in denen sich ISPs aufgrund einer eher passiven Beziehung zwischen einem Angeklagten und einem ISP als unzureichend erwiesen haben (sehen Bei Google), hier hat MJ Payne festgestellt, dass von ISPs im Namen von Netflix bedeutende laufende und fortlaufende Maßnahmen ergriffen wurden. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass zwischen den ISPs und Netflix daher eine Kooperationsvereinbarung bestand, die die ISPs als „Partner“ einstufte und feststellte, „dass die ISPs als Bevollmächtigte der Beklagten handeln“. (Dkt. Nr. 110 bis 19).

Diese Entscheidung bekräftigt den sachlichen Charakter der Analyse der „regulären und etablierten Unternehmensgründung“. Gerichte werden das Ausmaß der Kontrolle über einen Dienstanbieter wie einen ISP prüfen, um festzustellen, ob eine Partei an diesem Standort verklagt werden kann. Laut MJ Payne reicht es allein nicht aus, das Eigentum an den Geräten an Dienstleister zu übertragen, um Rechtsstreitigkeiten vor den Bezirksgerichten zu vermeiden, in denen sich die Geräte befinden. Da Patentinhaber zunehmend Wege finden, mutmaßliche Rechtsverletzer in günstigen Gerichtsbarkeiten zu halten, ist zu erwarten, dass dieser Ansatz weiter verbreitet wird.