Das Hubble-Weltraumteleskop ist nach einem Softwarefehler wieder online

Der Ehrwürdige Das Hubble-Weltraumteleskop erholt sich laut NASA von einem Problem, das den wissenschaftlichen Betrieb am Wochenende unterbrochen hat.

Das Teleskop unerwartet in den “abgesicherten Modus” Sonntagmorgen (7. März), Blockierung wissenschaftlicher Beobachtungen vom Observatorium aufgrund eines offensichtlichen Softwareproblems. Der wissenschaftliche Betrieb wurde am Donnerstagabend (11. März) wieder aufgenommen. Während Hubble teilweise wieder an der Arbeit ist, behebt die NASA laut einer am Freitag (12. März) veröffentlichten Erklärung immer noch ein 30 Jahre altes Teleskopinstrument.

“Das Teleskop hat seine erste Beobachtung seit seiner Rückkehr in den Wissenschaftsmodus abgeschlossen und das Cosmic Origins Spectrograph-Instrument verwendet, um Gasflüsse in aktiven galaktischen Kernen abzubilden”, sagten NASA-Beamte in der Erklärung geschrieben . “Die Wide Field 3-Kamera bleibt ausgesetzt, da das Team ein Niederspannungsproblem untersucht, das die Wiederaufnahme des Betriebs verhindert hat.” Die Wide Field Camera 3 (WFC3) wurde 2009 während der letzten Wartungsmission der NASA nach Hubble durch Astronauten installiert.

Das WFC3-Problem war laut NASA ein “unerwarteter Fehler”, der auftrat, als das Teleskop vom abgesicherten Modus in die Vorwissenschaft überging, nachdem das Team das anfängliche Softwareproblem behoben hatte. Die NASA gab keine weiteren Details zur Kamera bekannt und stellte lediglich fest, dass “das Team derzeit dieses Problem und mögliche Lösungen untersucht”.

Das Softwareproblem ist auf eine kürzlich vorgenommene Änderung des Teleskopcodes zurückzuführen, mit der das Hubble-Problem behoben werden soll. Gyroskopprobleme setzt die Aussage fort. Hubble verwendet Gyroskope, um korrekt zu zeigen und sich während der Beobachtungen auf wissenschaftliche Ziele zu fixieren. Das Teleskop hat sechs Gyroskope, aber nach drei Jahrzehnten im Orbit funktionieren nur noch drei. Derzeit blockiert das Hubble-Team diese Verbesserung. Später werden die Ingenieure es für die zukünftige Verwendung anpassen.

Während sich das Teleskop im abgesicherten Modus befand, identifizierte das Team ein weiteres Problem mit dem Raumschiff. Das Teleskop hat oben eine Tür, die automatisch Licht und Wärme von der Sonne abhält, falls Hubble sich versehentlich in Richtung des Sterns dreht. Laut NASA wurde die Tür bisher nicht auf diese Weise in Betrieb genommen, sie soll sich jedoch schließen, wenn das Teleskop in den abgesicherten Modus wechselt. Ingenieure glauben nun, dass sie das Problem gelöst haben, indem sie die Tür so geschaltet haben, dass sie sich auf ihren Reservemotor verlässt.

Das Hubble-Weltraumteleskop im April 1990 ins Leben gerufen ;; Die Astronauten machten fünf separate Besuche, um das Observatorium mithilfe der NASA-Flotte von Raumfähren zu reparieren und zu modernisieren, zuletzt im Jahr 2009. Seit diese Fahrzeuge im Jahr 2011 ausfielen, ist Hubble autark.

Dennoch ist die NASA davon überzeugt, dass das legendäre Teleskop noch viel zu tun hat. “Von Hubbles Instrumenten wird erwartet, dass sie in den kommenden Jahren bahnbrechende Wissenschaft hervorbringen”, heißt es in der Erklärung.

