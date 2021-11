Das haben Wissenschaftler entdeckt, als sie tief unter die Oberfläche des Mars spähten.

Neue Daten aus der Marserkundung haben weitere Beweise für die vulkanische Vergangenheit des Mars geliefert.

Die neue Studie, das in . veröffentlicht wurde Naturkommunikation, beschreibt, wie Wissenschaftler den InSight Mars Lander von NARA verwendet haben, um Vibrationen im Boden aufzuzeichnen. Dies ermöglichte es ihnen, etwa 600 Fuß unter der Oberfläche des Planeten zu kartieren. Hier entdeckten sie Daten, die auf die Existenz von Stapeln uralter getrockneter Lavaströme hindeuten.

Die besten Angebote des Tages

Nicht verpassen: Beste Freitagsangebote: Über 200 verrückte Amazon Black Friday-Angebote, die Sie nicht glauben werden

Wissenschaftler kartieren bei der neuesten Mars-Erkundung unter der Oberfläche

Der Mars-InSight-Lander der NASA. – Kredit: NASA / JPL

NASA / JPL

Die neuesten Erkundungen auf dem Roten Planeten haben Wissenschaftler zu einigen interessanten Entdeckungen geführt. Die vulkanische Geschichte des Mars ist seit unserer Erforschung des Planeten ein Gesprächsthema. Tatsächlich beherbergt der Mars den Olympus Mons, den größten bekannten Vulkan im Sonnensystem. Die Lowell-Sichtung besagt, dass der Vulkan mehr als doppelt so hoch ist wie der Mount Everest, mit einem Gefälle von etwa 72.000 Fuß.

Obwohl diese Geschichte bekannt ist, wurden neue unterstützende Beweise unter der Oberfläche des Planeten entdeckt. Wissenschaftler verwendeten in dieser neuesten Studie eine Methode namens Rayleigh-Wellen. Rayleigh-Wellen sind kein neues Studiengebiet. Wissenschaftler verwenden sie oft auf der Erde und sie können Details darüber enthüllen, was unter der Oberfläche liegt, auf der sie reisen. Dennoch ist es faszinierend zu sehen, wie sie bei der Erforschung des Mars verwendet werden.

Mit diesen Rayleigh-Wellen – und dem InSight Mars Lander, den die NASA 2018 auf den Planeten schickte – konnten Wissenschaftler eine Karte unterhalb der Planetenoberfläche erstellen. In diesem 600 Fuß großen Gebiet fanden sie mehrere Lavaschichten sowie eine darunter verkeilte Sedimentschicht.

Wie sie Rayleigh-Wellen nutzten, um unter der Oberfläche zu erforschen

Die Geschichte geht weiter

Aus dem NASA-Blog: „Dieses Bild des Mars wurde aus einer Höhe von 33 Fuß (10 Meter) vom Ingenuity Mars-Hubschrauber der NASA bei seinem sechsten Flug am 22.

NASA / JPL-Caltech

Auf der Erde nutzen Forscher Schwingungen im Boden, die durch natürliche Faktoren wie die Aktivität der Ozeane und der Menschheit verursacht werden. Bei der Erforschung des Mars sind diese Faktoren jedoch nicht vorhanden. Stattdessen nutzten die Forscher vom Wind verursachte Schwingungen.

Sie verwendeten das Seismometer des InSight-Landers, um Vibrationen zu erkennen. Anschließend nutzten sie diese Daten, um etwa 656 Fuß unter der Oberfläche zu kartieren. Einige Meter tiefer fanden sie Hinweise darauf, dass eine Sedimentgesteinsschicht zwischen vulkanischem Gestein vergraben war. Die Forscher sagen, dass eine weitere Untersuchung der Schichten dazu beitragen könnte, eine Zeitleiste der Ereignisse zu erstellen. Es könnte helfen, die Dinge noch mehr zu binden.

Was diese Ergebnisse letztendlich bedeuten, ist noch nicht klar. Sedimentgestein spielt eine wichtige Rolle bei der Zusammensetzung der Erde, daher ist es interessant zu sehen, wie eine Schicht davon so nahe an der Oberfläche des Roten Planeten haftet. Beweist das, dass es einmal Leben auf dem Mars? Wahrscheinlich nicht. Aber durch weitere Untersuchungen könnten Wissenschaftler schließlich mehr über den Planeten erfahren, einschließlich einer Zeitleiste, wann der letzte Vulkanausbruch stattfand.

Zu sehen Originalversion dieses Artikels auf BGR.com