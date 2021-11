Camp Cretaceous Season 4 Trailer fühlt sich wie verloren an

Was hast du denn für große Zähne. Bildschirmfoto : Dreamworks / Netflix

Wenn Sie ein Fan von sind Jurassic Park Filme und du schaust Netflix nicht Kreidezeit Camp Cartoon, du vermisst wirklich etwas. Es ist kein dünn verschleiertes Sesamstraße Segment, um Kindern zu helfen, Dino-Fakten zu lernen, aber a Jura Abenteuer, das keine Schläge auf seine jungen Charaktere abfeuert. Es ist auch völlig kanonisch mit den Filmen. Dies bedeutet, dass dieser skurrile neue Trailer zum Cartoon wichtige Hinweise auf Jurassic World 3 oder darüber hinaus, weil es ein doozy ist.

Während Darius, Yasmina, Brooklynn, Kenji, Sammy und Ben den größten Teil der ersten drei Staffeln der Serie damit verbrachten, vor verschiedenen Dinosauriern davonzulaufen, konnten sie im Finale schließlich mit einer Yacht von Isla Nublar, der Heimat von Jurassics Park und World, entkommen . Sie versuchten, nach Costa Rica zu navigieren, aber wie der Trailer zeigt, landeten sie an einem viel unerwarteteren Ort.

Ich sage nicht, dass dies die Insel der TV-Show ist Hat verloren, aber Mann, es passieren eine Menge seltsame, seltsame, seltsame Dinge, was Showrunner Scott Kreamer gesagt hat DAS HIER gehört nicht zu den Five Deaths, dem kleinen Inselarchipel, das den Besitzern von Park / World InGen gehört. Es ist ein kanonisch neuer Ort – ein Ort, der Roboter herstellt, über holografische Technologie verfügt, Drohnen betreibt, Dinosaurier züchtet und auch prähistorische Bestien klont, die nicht nur riesige Echsen sind. Jetzt bleibt abzuwarten, ob dies eine weitere geheime InGen-Installation ist, aber ich habe das Gefühl, dass InGen, wenn es eine Dinosaurierherden-Drohnentechnologie hätte, versucht hätte, sie während des Jurassic World-Debakels (nachdem Kreidezeit Camp eingestellt ist). Ich vermute also, dass dies eine neue Entität ist, vielleicht eine, die mit den mysteriösen Ereignissen in Verbindung gebracht werden könnte Jurassic World: Dominion Wann wird es nächsten Sommer, 22. Juni, veröffentlicht?

Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, ist bei dieser Show eindeutig mehr los, als ich erwartet hatte. Die 11 Folgen der vierten Staffel von Jurassic Park: Kreidecamp Kommt am 3. Dezember zu Netflix .

Korrektur: Die ursprüngliche Version dieses Beitrags hatte ein falsches Veröffentlichungsdatum.

Sie fragen sich, wo unser RSS-Feed geblieben ist? Du kannst hol dir das neue hier.