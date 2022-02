Das grönländische Eisschild verliert in 20 Jahren genug Wasser, um die USA zu überfluten: Studie

Die grönländische Eisdecke hat seit 2002 etwa 4.700 Milliarden Tonnen Eis verloren. (Datei)

Kopenhagen:

Laut Daten, die diese Woche von dänischen Forschern veröffentlicht wurden, hat Grönlands riesige Eisdecke in den letzten 20 Jahren genug Eis verloren, um die gesamten Vereinigten Staaten in einen halben Meter Wasser zu tauchen.

Das Klima in der Arktis erwärmt sich schneller als irgendwo sonst auf der Erde, und das schmelzende Eis von Grönland ist laut NASA jetzt der Hauptfaktor für den Anstieg der Ozeane der Erde.

Seit Beginn der Messungen im Jahr 2002 hat der grönländische Eisschild etwa 4.700 Milliarden Tonnen Eis verloren, sagte Polar Portal, ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer dänischer Arktisforschungsinstitute.

Dies entspricht 4.700 Kubikkilometern Schmelzwasser – „genug, um die gesamten USA mit einem halben Meter zu bedecken“ – und hat 1,2 Zentimeter zum Anstieg des Meeresspiegels beigetragen, fügte die Arctic Monitoring Website hinzu.

Die Ergebnisse von Polar Portal basieren auf Satellitenbildern des US-deutschen GRACE-Programms (Gravity Recovery and Climate Experiment), die zeigten, dass die Eisschmelze in der Nähe der Küsten des arktischen Territoriums am Rand der Eisdecke am stärksten war.

In diesen Randzonen „weisen unabhängige Beobachtungen auch darauf hin, dass das Eis dünner wird, dass sich die Gletscherfronten in Fjorden und an Land zurückziehen und dass die Eisoberfläche stärker abschmilzt“, heißt es auf der Website.

Besonders betroffen ist den Angaben zufolge die Westküste Grönlands.

Der Klimawandel ist besonders alarmierend in der Arktis, die sich laut Wissenschaftlern um das Drei- bis Vierfache des globalen Durchschnitts erwärmt.

Laut einer Ende Januar veröffentlichten Studie der NASA lässt sich das beschleunigte Abschmelzen vor Grönlands Küsten durch die Erwärmung des Arktischen Ozeans erklären.

Das Phänomen „schmilzt Grönlands Gletscher mindestens so stark wie warme Luft sie von oben schmilzt“.

Das schmelzende Eis von Grönland ist derzeit der Hauptgrund für den Anstieg der Ozeane der Erde, und die Gletscher des Territoriums ziehen sich jetzt sechs- bis siebenmal schneller zurück als vor 25 Jahren, fügte die US-Behörde hinzu.

Laut Klimawissenschaftlern enthält der grönländische Eisschild genug Wasser, um die Ozeane um mehr als sieben Meter anzuheben, und der Eisschild in der Antarktis enthält genug Wasser für einen Anstieg von fast 50 Metern.

Die arktische Meereisdecke ist, obwohl ihr Schmelzen keine Auswirkungen auf den Meeresspiegel hat, ebenfalls erheblich geschrumpft und hat alle 10 Jahre fast 13 Prozent ihrer durchschnittlichen Oberfläche verloren.