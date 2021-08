Perseiden-Meteorschauer 2021: Wie man das himmlische Ereignis visualisiert

Der Meteoritenschauer wird von Mitternacht am 11. August bis zum Morgengrauen am 13. August seinen Höhepunkt erreichen, wird sich jedoch laut Angaben vom 23. Juli bis 22. August erstrecken Der Almanach des alten Bauern

Astronomen auf der Nordhalbkugel werden eine bessere Chance haben, Meteore zu sehen als diejenigen auf der Südhalbkugel, sagte die NASA.

Laut NASA werden bis zu 40 Meteore pro Stunde für Menschen verfügbar sein, deren Beobachtungsorte auf der Nordhalbkugel weit von Lichtverschmutzung entfernt sind. Ihre Chancen sinken dramatisch auf wenige pro Stunde, wenn Sie versuchen, einen Meteoritenschauer in einer Stadt zu sehen.

Menschen, die auf der südlichen Hemisphäre um den 30.

Um die besten Sehchancen zu erhalten, geben Sie Ihren Augen mindestens 20 Minuten Zeit, um sich an den Nachthimmel zu gewöhnen. laut EarthSky . Lassen Sie mindestens eine Stunde Zeit, um den Himmel zu sehen, wenn Meteore in Wellen ankommen, fügten sie hinzu.

Die Fragmente stammen vom Kometen Swift-Tuttle, auch bekannt als Komet 109P, der 133 Jahre braucht, um die Sonne zu umkreisen. NASA sagte

Laut EarthSky gibt es mehr Meteoritenschauer, als Sie im Rest des Jahres 2021 einfangen können Leitfaden für Meteorschauer 2021

8. Oktober: Draconiden

21. Oktober: Orionides

4.-5. November: Südliche Tauriden

11.-12. November: Taurides du Nord

17. November: Leoniden

13.-14. Dezember: Zwillinge

22. Dezember: Ursides

Sonnen- und Mondfinsternisse

In diesem Jahr wird es laut eine weitere Sonnenfinsternis und eine weitere Mondfinsternis geben Der Almanach des alten Bauern

Am 19. November wird eine partielle Mondfinsternis stattfinden, und Himmelsbeobachter in Nordamerika und Hawaii können sie zwischen 1 Uhr ET und 7:06 Uhr ET sehen.

Das Jahr endet mit einer totalen Sonnenfinsternis am 4. Dezember. Es wird in Nordamerika nicht sichtbar sein, aber diejenigen auf den Falklandinseln, der Südspitze Afrikas, der Antarktis und im Südosten Australiens können es erkennen.

Sichtbare Planeten

Himmelsbeobachter werden im Jahr 2021 an bestimmten Morgen und Abenden mehrere Möglichkeiten haben, die Planeten in unserem Himmel zu entdecken, so die Planetarischer Führer zum Bauernalmanach

Die meisten von ihnen sind mit bloßem Auge zu sehen, mit Ausnahme des weit entfernten Neptun, aber ein Fernglas oder ein Teleskop bieten die beste Sicht.

Merkur wird vom 18. Oktober bis 1. November wie ein heller Stern am Morgenhimmel aussehen. Es wird vom 31. August bis 21. September und vom 29. November bis 31. Dezember am Nachthimmel leuchten.

Die Venus, unser nächster Nachbar im Sonnensystem, wird am Abend bis zum 31. Dezember in der Abenddämmerung am westlichen Himmel erscheinen. Es ist nach dem Mond das zweithellste Objekt an unserem Himmel.

Der Mars erscheint zwischen dem 24. November und dem 31. Dezember am Morgenhimmel rötlich und wird bis zum 22. August am Abendhimmel sichtbar sein.

Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, ist das dritthellste Objekt an unserem Himmel. Es wird bis zum 19. August am Morgenhimmel zu sehen sein. Suchen Sie am Abend des 20. August bis 31. Dezember danach. Von Anfang August ist es bis zum 2. September auf seinem Höhepunkt.

Die Ringe des Saturn sind nur durch ein Teleskop sichtbar, der Planet selbst ist jedoch bis zum 31. Dezember abends noch mit bloßem Auge zu sehen. In den ersten vier Augusttagen war sie auf ihrem Höhepunkt.

Mit einem Fernglas oder einem Teleskop können Sie morgens bis 3. November und abends vom 4. November bis 31. Dezember das grünliche Leuchten des Uranus erkennen. Es wird seinen Höhepunkt zwischen dem 28. August und dem 31. Dezember erreichen.

Und unser am weitesten entfernter Nachbar im Sonnensystem, Neptun, wird morgens bis 13. September und abends vom 14. September bis 31. Dezember durch ein Teleskop sichtbar sein.

Sie erreicht ihren Höhepunkt zwischen dem 19. Juli und dem 8. November.