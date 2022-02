Vienna Shorts wird als erstes österreichisches Filmfestival grün

01.02.2022 – Kommende Veranstaltungen der Zusammenkunft werden das Österreichische Umweltzeichen tragen und als „Green Events“ lizensiert; Das Zertifikat ist für die nächsten vier Jahre gültig

(© Vienna Shorts/Mercan Sümbültepe)

Das internationale Kurzfilmfestival Wiener Shorts ist das erste Treffen in Österreich, das ein formelles Zertifikat zur Durchführung sogenannter Green Events erhalten hat. Damit erfüllt das Festival die Kriterien des Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Das Zertifikat umfasst Filmvorführungen und Branchenveranstaltungen und gilt bereits für das 19th Ausgabe, die im Mai dieses Jahres stattfinden soll.

Er ist für die Dauer von vier Jahren gültig und erlaubt es dem Festival, nicht nur seine eigenen Veranstaltungen als grün zu kennzeichnen, sondern diese Auszeichnung auch an Veranstaltungen anderer Veranstalter zu vergeben. Während die Zertifizierung bereits in Kraft ist, werden die formelle Übergabezeremonie und die offizielle Übergabe später in diesem Frühjahr mit Minister stattfinden Leonore Gewessler selbst macht die Ehre.

„Als international agierende Kulturinstitution sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst und planen entsprechend zu handeln“, so die Festivalleitung Doris Bauer und Daniel Ebner sagte über die Leistung. Ministerin Gewessler ergänzte, dass Vienna Shorts mit diesem Zertifikat „eine Vorreiterrolle übernehmen und zeigen, wie nachhaltige Veranstaltungsorganisation praktisch umgesetzt werden kann“.

Vienna Shorts folgt seit 2020 den Richtlinien des Labels „ÖkoEvent“ der Stadt Wien. Mit dem nächsten Schritt zur Qualifizierung für Green Events verpflichtet sich das Festival, unnötige Ressourcenverschwendung möglichst zu vermeiden. Dazu gehören eine umweltfreundliche Anreise für Filmschaffende und Fachbesucher, die Vermeidung von Müll, der Einsatz energiesparender Geräte beim Auf- und Abbau der Spielstätten, nachhaltige Druckformen (bzw. deren Vermeidung) und ein CO 2 -neutrale Serverlandschaft für die digitale Infrastruktur sowie die Sicherstellung einer regionalen, saisonalen und fair gehandelten Gastronomie.

Auf internationaler Ebene ist Vienna Shorts außerdem dafür bekannt, Österreichs einziges qualifizierendes Festival für die Oscar-Verleihung zu sein Europäische Filmpreise, Tee BAFTAs und das Österreichischer Filmpreis. Die Veranstaltung zeigt Kurzfilme mit einer Länge von bis zu 30 Minuten und findet dieses Jahr vom 25. bis 30. Mai sowohl vor Ort in Wien als auch online statt.