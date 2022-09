Das FABE Capstone Team belegt den ersten Platz im AGCO National Student Design Competition 2022 – Ohio Ag Net

Ein Team von Senioren der Ohio State University, die sich auf Lebensmittel-, Agrar- und Biotechnik (FABE) spezialisiert haben, gewann Gold in einem nationalen Wettbewerb, der sich auf die Entwicklung von Ingenieurprojekten konzentrierte, die die Landwirtschaft voranbringen. Der AGCO National Student Design Competition 2022 war Teil des International Annual Meeting 2022 der American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE). Sieben Teams von fünf Universitäten nahmen an der ersten Phase des Wettbewerbs teil, bei der nur die drei besten zur ASABE-Konferenz eingeladen wurden, um ihren Entwurf in der Endphase mündlich vorzustellen.

Die Teammitglieder des Staates Ohio, Katelyn Sang und Lindsey Shimoda, vertraten ihr Team, zu dem auch die FABE-Studenten Emma Rand und Donny Smith gehörten. Ihr Projekt trug den Titel „Sweat Control for Sustainable Food Production in Deep Space“. Das Team wurde von Peter Ling und Jane Fife vom Ohio State Department of Food, Agricultural and Biological Engineering in Zusammenarbeit mit der National Aeronautics and Space Administration (NASA) beraten.

Das Vorzeigeprojekt des Teams konzentrierte sich auf die Schweißkontrolle als wichtigen Bestandteil des Anbaus frischer Lebensmittel für zukünftige Weltraumreisen. Das Team entwickelte ein Prototypsystem, um die Materialien und das Design für ihren endgültigen Vorschlag zu demonstrieren, den sie im Rahmen ihrer mündlichen Präsentation im Wettbewerb vorstellten.

Das Team gewann auch einen der diesjährigen Preise FABE Capstone Communicator-Auszeichnungen für die Präsentation ihres Projekts beim jährlichen FABE-Stipendien- und Preisverleihungsbankett.

Ihr Siegerdesign wird in naher Zukunft auf der ASABE-Website veröffentlicht. Erfahren Sie mehr über den AGCO National Student Design Competition: https://asabe.org/AGCOdesign

Herzlichen Glückwunsch Katelyn, Lindsey, Emma und Donny!