Filme und Fernsehsendungen erscheinen im September 2022 bei Amazon Prime UK

Abonnenten von Amazon Prime können sich diesen Monat auf vieles freuen, einschließlich der epischen neuen Fantasy-Saga Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Wem das noch nicht reicht, den haben wir auch PrinzipFreuen Sie sich auf Christopher Nolans überwältigenden Science-Fiction-Thriller und ein amerikanisiertes Remake Gute Nacht Mamader österreichische Kühler, der es kürzlich auf unsere Shudder-Bestenliste geschafft hat.

Sie können erwarten, all das und mehr zu sehen, aber wie bei Amazon Prime in Großbritannien üblich, werden im Laufe des Monats viele Titel zufällig fallen gelassen. Daher sind hier einige der Titel, die im September in den Streaming-Dienst aufgenommen werden.

1. September

Klopf Klopf (2015)

Bevor Sie zwei sexy Fremden die Tür öffnen, sehen Sie sich diesen Film an, um sich daran zu erinnern, was passieren könnte, wenn Sie zwei gestrandete Partygänger in Ihr Haus lassen. Es dauert nicht lange, bis der ergebene Vater von Keanu Reeves es bedauert, die verlorenen Frauen hereingelassen zu haben, die vor seiner Tür auftauchen, da seine freundliche Geste bald zu einer Nacht voller Spaß und tödlicher Spiele wird, während er von diesen Verführerinnen verführt und dann gefangen gehalten wird.

2. September

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Staffel 1

Stellen Sie Tausende von Jahren vor den Ereignissen von ein Der Hobbit und Der Herr der Ringe Trilogien entführt uns die neue Serie von Amazon in Tolkiens zweites Zeitalter von Mittelerde. Jüngere Versionen von Charakteren, die wir zuvor gesehen haben, werden in diesem 8-Episoden-Epos zu sehen sein, darunter die Elfenkriegerin Galadriel (Morfydd Clark), Míriel (Cynthia Addai-Robinson), Queen Regent of Númenor, und Elrond (Robert Aramayo), Lord of Bruchtal. Erwarten Sie viele neue Gesichter in dieser Prequel-Serie, die Ereignisse wie die Erschaffung der Ringe der Macht und den Aufstieg des Dunklen Lords Sauron umfasst.

9. September

Prinzip (2020)

Ein Thriller, der die Quantenphysik berührt, scheint vielleicht nicht die beste Wahl für einen Unterhaltungsabend zu sein, aber Nolans umwerfender Film geht über seine zweifelhafte Prämisse hinaus und liefert einen allmächtigen Angriff auf die Sinne. Robert Pattinson und John David Washington spielen die Hauptrollen in Christopher Nolans zeitraubendem Spionage-Thriller mit Action-Sequenzen, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben. Bereiten Sie sich darauf vor, von diesem überwältigenden Realitätsverdreher sowohl erstaunt als auch leicht verwirrt zu sein!

Diebstahl/Risiko (2022)

Der beeindruckende neue Dokumentarfilm von Amazon erzählt die Geschichte derjenigen, die in die tragischen Ereignisse verwickelt waren, die sich ereigneten, als zwei Boeing 737 Max-Flugzeuge in den Jahren 2018 und 2019 abstürzten. Wir hören von betroffenen Familienmitgliedern, ihren Teams, Rechtspersonen und Whistleblowern, die Licht in die Umstände bringen diese schrecklichen Tragödien.

11. September

Die Schlangenkönigin (Miniserie)

Samantha Morton, Charles Dance und Danny Kirrane gehören zu den Starbesetzungen dieser 8-teiligen Historiendramaserie, die auf Leonie Friedas Buch „Catherine de Medici: Renaissance Queen of France“ basiert. Die Serie folgt dem Leben von Medici, die als Waise im Teenageralter an den französischen Hof heiratet, und untersucht die Schlachten, die sie als Ehefrau und Anführerin ihres Landes geführt hat.

16.09

Eine private Angelegenheit: Staffel 1

Dieser 8-teilige Thriller spielt in den späten 1940er Jahren in der spanischen Region Galicien und folgt Marina Quiroga (Aura Garrido), einer wagemutigen High-Society-Frau, die Detektivin wird, um den Serienmörder aufzuspüren, der ihre Stadt heimsucht. Ihr treuer Butler (Jean Reno) hilft ihr bei ihrer Mission, aber ihr Leben wird durch die damals herrschenden sexistischen Vorurteile und ihre Mutter, die sie verheiraten will, erschwert.

Gute Nacht Mama (2022)

Als die Mutter von Lucas und Elias nach einer Gesichtsoperation nach Hause kommt, vermuten die beiden Jungen, dass die in eine Schicht Verbände gehüllte Frau doch nicht ihre Mutter ist. Ist sie ihre Mutter? Oder ist jemand anderes in ihr Haus eingedrungen? Wenn Sie den österreichischen Film gesehen haben, auf dem dieses Remake basiert, wissen Sie, was Sie von dieser überraschenden und grausamen Terrorgeschichte erwarten können. Naomi Watts tritt auf.

21.09

Prisma: Staffel 1

In diesem italienischen Coming-of-Age-Drama spielt Mattia Carrano zwei äußerlich identische Zwillingsrollen mit sehr unterschiedlichen Lebenseinstellungen. Die Serie konzentriert sich auf die Zwillinge und die jungen Menschen um sie herum, die jeweils ihre jeweilige Reise der Selbstfindung und Akzeptanz verfolgen.

24.09

Bill und Ted stellen sich der Musik (2020)

In diesem äußerst beeindruckenden Film reisen Bill und Ted erneut in die Vergangenheit, diesmal um ein Lied aus ihrer Zukunft zu holen, das die Realität, wie wir sie kennen, retten könnte. Sie sind nicht die Einzigen, die sich auf ein potenziell gefälschtes Abenteuer einlassen, denn ihre Töchter Billie und Theadora reisen selbst durch die Zeit, um eine Supergruppe zu gründen, die das Lied schreiben könnte, das das Universum retten wird. Diese verspätete Fortsetzung ist nicht ganz so lustig oder so außergewöhnlich wie die Filme davor, aber es ist trotzdem eine Freude, Bill und Ted wieder zusammen mit ihren besten Mädchen auf der Leinwand zu sehen.

30.09

Dschungel: Staffel 1

Diese 6-teilige musikalische Dramaserie folgt den miteinander verflochtenen Geschichten einer bestimmten Gruppe von Fremden in der Londoner Innenstadt und den Kämpfen, die jeder von ihnen in seinem jeweiligen Leben durchmacht. Mit einer innovativen Kombination aus Rap-/Drill-Musik und geskripteten Dialogen und mit einigen der besten Rap- und Drill-Künstler Großbritanniens, darunter Jordan McCann und Tinie Tempah, ist dies ein einzigartiges urbanes Drama in seinem Genre.

Der Exorzismus meines besten Freundes (2022)

Diese Horrorkomödie spielt in den 1980er Jahren und erzählt die Geschichte von Gretchen (Amiah Miller) und Abby (Elsie Fisher), zwei Mädchen, die seit der vierten Klasse beste Freundinnen sind. Wenn Gretchen anfängt, sich anders zu verhalten, würde man annehmen, dass sie die üblichen Traumata der Teenager-Pubertät durchmacht. Abby vermutet jedoch, dass das launische und gereizte Verhalten ihrer Freunde nicht nur auf hormonelle Schwankungen zurückzuführen ist. Sie glaubt, dass ihre Freundin vom Teufel besessen sein könnte!

Auch streamen…

1. September

So gut wie es geht (1997)

Grillgang (2006)

Dredd (2012)

Die Schlümpfe 2 (2013)

Der Equalizer (2014)

Popstar: Hör nie auf zu springen (2016)

2. September

Der große Gatsby (2013)

Star Trek: Lower Decks: Staffel 3, Folge 2

9. September

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Staffel 1, Folge 3

Star Trek: Lower Decks: Staffel 3, Folge 3

16.09

The Grand Tour präsentiert: einen skandinavischen Film

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Staffel 1, Folge 4

Star Trek: Lower Decks: Staffel 3, Folge 4

23.09

Akademieträume: Leeds United

Septembermorgen: Staffel 2

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Staffel 1, Folge 5

Star Trek: Lower Decks: Staffel 3, Folge 5

30.09

Un Extrano Enemigo: Staffel 2

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Staffel 1, Folge 6

Star Trek: Lower Decks: Staffel 3, Folge 6

