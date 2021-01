Das DOJ untersucht SpaceX nach Einstellung einer Diskriminierungsbeschwerde

Das US-Justizministerium untersucht SpaceX, um festzustellen, ob das Unternehmen Nicht-US-Bürger bei seinen Einstellungspraktiken diskriminiert Elon Musk’s Das Unternehmen vermeidet eine Vorladung zur Information, wie Gerichtsdokumente am Donnerstag enthüllten.

Die Abteilung für Einwanderungs- und Arbeitnehmerrechte des DOJ erhielt eine Beschwerde wegen Diskriminierung am Arbeitsplatz von einem Nicht-US-Bürger, in der behauptet wurde, das Unternehmen habe ihn aufgrund seines Staatsbürgerschaftsstatus diskriminiert.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, SpaceX habe sich am oder um den 10. März 2020 während des Interviews mit der anklagenden Partei für die Position eines Mitarbeiters in der Technologiestrategie nach seinem Staatsbürgerschaftsstatus erkundigt und ihn letztendlich nicht für den Job eingestellt, weil er kein US-Bürger sei oder rechtmäßiger ständiger Wohnsitz “, schrieb die DOJ-Anwältin Lisa Sandoval in einer am Donnerstag eingereichten Beschwerde.

SpaceX reagierte nicht sofort auf die Anfrage von CNBC nach einem Kommentar. Das Justizministerium lehnte eine Stellungnahme ab.