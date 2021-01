Gebrüder Weiss testet seinen ersten Wasserstoff-LKW

Gebrüder Weiss hat am 25. Januar einen Wasserstoff-Lkw in seine Fahrzeugflotte aufgenommen. Anstelle von Diesel wird das an die Schweizer Niederlassung Altenrhein gelieferte Hyundai XCIENT-Brennstoffzellenmodell mit „grünem Wasserstoff“ betrieben, sodass mit diesem Nutzfahrzeug rund 80 Tonnen CO eingespart werden können. 2 Emissionen pro Jahr.

Bei der Übergabe des Wasserstofftrucks in Rothenburg (von links): Marc Freymüller, CEO der Hyundai Hydrogen Mobility AG, Peter Waldenberger, Leiter Corporate Administrative Support, und Oskar Kramer, Country Manager Schweiz (beide Gebrüder Weiss).

„Die Coronavirus-Pandemie hat die Aufmerksamkeit etwas von der Herausforderung des Klimawandels abgelenkt, aber die Logistikbranche arbeitet weiterhin mit Herstellern zusammen, um alternative Möglichkeiten zum Betanken von Fahrzeugen zu finden. Mit der Ankunft unseres ersten wasserstoffbetriebenen Lkw hat Gebrüder Weiss erneut gezeigt, dass er auch eine führende Rolle spielt nachhaltige Lösungen. Unser Ziel ist es, Erfahrungen mit dieser Technologie zu sammeln, um uns auf eine Situation vorzubereiten, in der sie möglicherweise weiter verbreitet wird “, sagt Wolfram Senger-Weiss, CEO von Gebrüder Weiss.

Die Hyundai XCIENT Fuel Cell ist ein 36-Tonnen-Lkw, der für den Transport von rund 25 Tonnen Fracht mit einer Reichweite von rund 600 Kilometern ausgelegt ist. Der Lkw wird von einem 350-Kilowatt-Elektromotor angetrieben, der mit Strom aus Wasser betrieben wird, das chemisch mit Sauerstoff reagiert. Anstelle von Schadstoffen kommt nur Wasserdampf aus dem Auspuff. Das Schweizer Netz von Wasserstofftankstellen befindet sich noch im Aufbau, ist jedoch ausreichend umfassend, um den Einsatz dieser Fahrzeuge in der gesamten Ostschweiz zu ermöglichen. Bei Gebrüder Weiss wird der Wasserstoff-Lkw hauptsächlich für einen Kunden im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt.

Nach Angaben des Herstellers sollen bis Ende 2021 2.000 solcher Wasserstoff-LKWs produziert und ausgeliefert werden. „Wir sind stolz darauf, zu den ersten der Welt zu gehören, die diese Fahrzeuge erhalten. Wir sehen den H2-Lkw als Alternative zu den anderen heute existierenden Antriebstechnologien und wollen ihn angesichts der guten Infrastruktur künftig in Österreich und Süddeutschland einsetzen “, sagt Wolfram Senger-Weiss.

Zum Gebrüder WeissDer Einsatz des Wasserstoff-LKW ist ein neuer Schritt zur Erprobung umweltfreundlicher Antriebstechnologien in der täglichen Logistik. Das Logistikunternehmen betreibt bereits mehrere Benzin-Lkw in Österreich, Deutschland und Serbien sowie vollelektrische Lkw in den größeren Regionen Wien und Graz. Gebrüder Weiss ist außerdem Mitglied des H2 Mobility Association Switzerland, der das weltweit erste Ökosystem für die praktische Nutzung von Wasserstoff zum Antrieb von Fahrzeugen entworfen und implementiert hat.