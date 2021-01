UHR: Rafael Nadal und Dominic Thiem beeindrucken Tennisfans mit ihrer Meisterklasse auf der Adelaide Exhibition

Der Spanier Rafael Nadal und der Österreicher Dominic Thiem haben in den letzten Jahren die Messlatte für Männer höher gelegt. In den letzten Spielzeiten haben sich die beiden Spieler mehrmals gegenübergestanden. Bei jedem Passspiel ist die Tennisqualität dieser Athleten sensationell.

Momentan sind diese beiden Teilnehmer in Adelaide, um an der Ausstellung „A Day at the Drive“ teilzunehmen. Beide bieten Fans Tennisqualität von Weltklasse. Während des bisherigen Spiels führen die beiden Spieler einen langen Austausch ab der Grundlinie. Für einen Fan wird es nicht besser, wenn zwei Spieler ihre wahren Talente zeigen.

Dominic Thiem gratuliert Rafael Nadal nach dem Punkt

Während des Spiels wurden einige Punkte gespielt, bei denen selbst der Gegner dem anderen ein Kompliment machen konnte. Als Punkt war abspielenDominic entließ Rafas Dienst mit bloßer Absicht und beschuldigte eine Salve. Der Spanier kam mit einem Schuss zurück, der wie eine Knie-Ruck-Reaktion schien, und er siegte auf der ganzen Linie.

In anderen VideoDer Österreicher setzte sich gegen Nadal durch. Während dieses Punktes trifft Thiem einen großartigen Schuss, die Rückhandsalve mit einer Hand auf der Vorhand seines Gegners. Es wird als einer der am schwierigsten auszuführenden Schüsse angesehen, und die Spieler schlagen ihn oft nicht erfolgreich. Nach dem Erfolg applaudierten die Menge und Rafa der Welt Nr. 3.

Nach diesem Event reisen beide Spieler zum ersten Grand Slam der neuen Saison nach Melbourne. In der vergangenen Saison standen sie sich bei den Australian Open im Viertelfinale gegenüber und der Österreicher übernahm den Spanier. Dominic verlor jedoch im Finale gegen Novak Djokovic.

Später, gegen Ende der Saison, trafen sie sich erneut im ATP-Finale und enttäuschten die Fans nicht mit der Qualität des Tennis. Es war auch eines der besten Spiele des gesamten Kalenderjahres.

Lesen Sie auch: UHR: Wie Novak Djokovic, Serena Williams und andere nach dem Ende der Australian Open-Quarantäne 2021 Zeit verbringen