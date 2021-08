Das Chaos am Flughafen von Kabul hält an, während die Taliban über eine neue Regierung diskutieren

Was passiert mit afghanischen Frauen? Als die Taliban das letzte Mal an der Macht waren, verboten sie Frauen und Mädchen die meisten Jobs oder den Schulbesuch. Afghanische Frauen haben große Fortschritte gemacht seit die Taliban gestürzt wurden, aber jetzt sind sie Angst, an Boden zu verlieren. Taliban-Beamte versuchen, den Frauen zu versichern, dass die Dinge anders sein werden, aber es gibt Anzeichen dafür, dass sie zumindest in einigen Bereichen begonnen haben, die alte Ordnung wieder einzuführen.