Das 10. jährliche Outdoor Aerial Festival kehrt an die Open Air zurück

Schauen Sie am 7. August in den Himmel, um die Magie und das Wunder der Luftakrobatik und des Tanzes zu sehen, während Open Space die 10. Ausgabe seines beliebten Open-Air-Luftfestivals im Freien präsentiert.

Zu den Darstellern der Show, die am Samstag, dem 7. August, um 16 Uhr stattfindet, gehören international tourende Künstler, lokale Kunstflieger und Flugschüler von Vashons eigener UMO School of Physical Arts.

Das Line-up umfasst Acts, die der Schwerkraft trotzen von Cherie Carson von der UpSwing Aerial Dance Company und Terry Crane und Julane Hall von Acrobatic Conundrum.

Die Veranstaltung bietet auch Inselfavoriten von UMO Ensemble und UMO School. Seit 1989 tourt das UMO Ensemble durch die Welt und bringt Vashon-basierte Kunst in Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Im Laufe der Jahre hat sich UMO von einem ursprünglichen und engmaschigen Gesamtteam zu einer Familie multidisziplinärer Associate Artists entwickelt. Zu den Künstlern der Insel zählen Elizabeth Klob, Arlette Moody, Janet McAlpin, Martha Enson, Esther Edelman, Lynelle Sjoberg und David Godsey.

Neben boomenden Fachleuten wird das Festival Studenten der UMO School of Physical Arts präsentieren. Die im Open Space angesiedelte UMO-Schule setzt die Tradition des Körpertheaters fort, indem sie junge Menschen auf der Insel in Bereichen wie Parkour, Aerial und Zirkus ausbildet.

Die Feierlichkeiten des Tages beginnen mit der Musikgruppe Vashon Croaker, die akustische Musik mit Einflüssen von Jazz, Cajun- und Klezmermusik spielt. Dieses erfahrene Quartett umfasst Steve Meyer am Bass, Kim Thal an der Violine, Eric Frith an Gitarre und Banjo und Andre Sapp an Mandoline und Gitarre.

Der Eintritt erfolgt per Spende mit einer empfohlenen Spende von 15 US-Dollar, aber niemand wird aus Geldmangel verweigert. Die Gäste werden ermutigt, eine Decke und die ganze Familie mitzubringen, aber Haustiere bitte zu Hause lassen. Führungen sind willkommen, aber besuchen Sie zuerst OpenSpaceVashon.com, um RSVP zu erhalten.