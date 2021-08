Österreichs erster ORF-Sender verwendet Taiwans richtigen Namen auf der Medaillentafel | Taiwan-Nachrichten

TAIPEI (Taiwan News) – Der österreichische Rundfunk ORF (Österreichischer Rundfunk) ist eine weitere internationale Nachrichtenagentur, die den Namen oder die Flagge von Taiwan in seiner Olympiaberichterstattung “korrigiert”.

Trotz der Versuche Chinas, die Olympischen Spiele zu nutzen, um das Eigentum an Taiwan zu beanspruchen, wurden im Ausland lebende Taiwaner ermutigt, zu beobachten, dass eine Reihe internationaler Medien den Namen Taiwans in “Chinese Taipei” änderten. “- der Name, unter dem die Athleten des Landes antreten müssen. bei Olympischen Spielen und anderen Weltsportereignissen.

Jüngstes Beispiel ist der österreichische ORF, den Nutzer der Social-Media-Plattform Reddit am Freitag, 6. August, entdeckten. Online-Medaillenspiegel wie Taiwan statt Chinese Taipei, wie es das IOC vorschreibt. Im Gegensatz zu vielen anderen Sendern hat der ORF die Kontroverse um die taiwanesische Flagge vermieden, indem er auf die Anzeige der Flaggen jedes Landes verzichtet hat.

Derzeit belegt Taiwan den 25. Platz in der Medaillenwertung mit zwei Gold-, vier Silber- und sechs Bronzemedaillen, was einer Rekordgesamtzahl von 12 entspricht, mehr als bei den letzten drei Olympischen Spielen zusammen. Nach einem Sieg im Herren-Badminton am Samstag, 31. Juli, wurde zum ersten Mal in der olympischen Geschichte die taiwanesische Nationalhymne vor chinesischen Athleten gespielt, wobei die beiden Mannschaften sehr unterschiedliche politische Implikationen hatten.

Bisher sind die einzigen beiden internationalen Nachrichtenseiten, die sowohl den Namen Taiwans als auch die Flagge des Landes anzeigen, die italienische La Gazzetta dello Sport und die französische Die Mannschaft. Viele andere Medien weichen jedoch auf die eine oder andere Weise vom offiziellen IOC-Kanon ab.

Der russische Staatskonzern RIA Novosti (РИА Новости) und The Sports Network (TSN) aus Kanada präsentieren die Flagge von Taiwan, jedoch unter dem Namen Chinesisch-Taipeh. Währenddessen zeigen Japans NHK und die New York Times die olympische Flagge, während sie das Land Taiwan ausrufen.

Während seiner Live-Übertragung der Eröffnungszeremonie der Spiele in Tokio gab der südkoreanische Fernsehsender Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) bekannt, dass “taiwanesische Athleten” das Stadion betreten haben, und eine Infografik auf dem Bildschirm zeigte die olympische Flagge zusammen mit dem Namen ” Taiwan.” Ebenso stellte ein japanischer NHK-Moderator das Team bei der Eröffnungszeremonie als “Taiwan” vor, was den Sprecher des Beijing Taiwan Affairs Bureau (TAO) Zhu Fenglian (朱鳳蓮) veranlasste, diese Entscheidung als ein Beispiel dafür zu kritisieren, dass Taiwan “Tricks spielt, um die Unabhängigkeit zu erreichen”. “

Die Republik China (ROC) nahm 1932 zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teil, aber 1975 beantragte die Volksrepublik China die Teilnahme an den Spielen und bestand darauf, dass die ROC, die nach dem Krieg 1949 nach Taiwan gezogen war, chinesische Zivilisten dezertifizierte . Dabei.

Nach vielen Kontroversen darüber, ob die ROC an den Spielen in Montreal 1976 teilnehmen könnte, schlug der ehemalige kanadische Premierminister Pierre Trudeau vor, als Kompromiss als „Taiwan“ anzutreten. Die Regierung der Republik China lehnte ihre Bedingungen damals ab und boykottierte die Spiele.

Taiwan durfte nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen, bis das IOC 1979 die Nagoya-Resolution verabschiedete, die Taiwan zwang, den Namen “Chinese Taipei” zu verwenden, aber seine Nationalflagge und Hymne ausschloss. Stattdessen mussten alle nachfolgenden taiwanesischen Olympiamannschaften während der Medaillenzeremonien die Olympische Flagge von China Taipeh zeigen und eine modifizierte Version der Nationalflaggenhymne spielen.