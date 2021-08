LeBron James’ SpringHill Company produziert Native American Basketball Movie für Netflix

“Bodenball”, oder Basketball-Reservierung, wird die Kulisse für einen kommenden Netflix-Spielfilm über Basketball der amerikanischen Ureinwohner bilden, der von LeBron James und seiner SpringHill Company produziert wird.

Entsprechend Hollywood-Journalist, der Film wird den Titel tragen Bodenkugel und wird beschrieben als eine Kombination von Freitagnachtlichter und Mützen. Die Geschichte handelt von einer Basketballmannschaft der amerikanischen Ureinwohner in Chuska, New Mexico, die nach dem Verlust ihres besten Spielers um eine Staatsmeisterschaft kämpfen muss.

Bodenkugel basiert auf dem Buch von 2019 Träume von Canyons, geschrieben von New York Times Reporter Michael Powell. Das Buch zeichnete die Saison eines Basketballteams der Navajo High School, die Bedeutung von Rez Ball in der Gemeinde und den schnellen, aggressiven und fesselnden Spielstil auf, der das Interesse von Trainern aus dem ganzen Land weckte.

Im Jahr 2015, Powell hat einen Artikel über Rez Ball geschrieben für die New York Times was schließlich sein Buch wurde:

„Diese Teenager – die meisten sind weit unter 1,80 m groß – werden weben und schneiden, das ganze Feld drücken und 3-Punkte-Schüsse regnen lassen. “Es ist rez Ball, ein Roadrunner, verschwommenes Piep-Piep von Beinen und Armen und Turnschuhen. Der ehemalige NBA-Trainer Mike D’Antoni behauptet, berühmt zu sein, dass seine Phoenix Suns versucht haben, innerhalb von sieben Sekunden zu schießen, nachdem sie den Ball zurückbekommen haben. Der Navajo, der Ich liebe es, lange Strecken zu laufen und Reifen zu rennen und zu schießen, würde dies als Verlangsamung betrachten.

Bodenkugel Regie führt Sydney Freeland, die zusammen mit Sterlin Harjo die Drehbuchadaption von Powells Buch geschrieben hat. Freeland hat an mehreren Fernsehserien mitgearbeitet, darunter Fürchte die lebenden Toten, Greys Anatomy, und Station 19, zusätzlich zum Film von 2014 Das Beste von Drunktown. Harjo hat die nächste FX-Serie mitgestaltet Hundereservierung mit Taika Waititi (Hase Jojo, Thor: Ragnarok).

Dies wird nicht das erste Reservierungs-Basketball-Projekt von Netflix sein. Das Streaming-Netzwerk produzierte zuvor eine Dokumentarserie über das Basketballteam Chinle High der Arizona Navajo Nation mit dem Titel Basketball oder nichts im Jahr 2019:

„Basketball auf dem Boden ist wie High-School-Football in West-Texas“, sagte Freeland in einer Erklärung zur Ankündigung des Projekts. über THR. „Er hat eine fanatische Anhängerschaft, mit der nur wenige Sportarten mithalten können.

„Es ist eine Geschichte, die in Indianerreservaten überall in den Vereinigten Staaten verbreitet ist, aber die meisten Leute wissen nicht einmal, dass sie existiert. Wir möchten Menschen in unsere Welt bringen, eine Geschichte über die Menschen und Orte erzählen, die wir kennen, und wie könnte dies besser möglich sein als durch einen Sportfilm? “

Bodenkugel wird in Reservaten in New Mexico gedreht, wobei die Produktion die Genehmigung lokaler souveräner Stammesnationen einholt.

[The Hollywood Reporter]