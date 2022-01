Dänemark zieht malische Truppen ab, während die Junta Frankreich angreift

KOPENHAGEN/PARIS, 27. Januar (Reuters) – Dänemark wird damit beginnen, seine Truppen aus Mali abzuziehen, nachdem die Übergangsregierung des westafrikanischen Landes diese Woche auf einem sofortigen Rückzug bestanden hat, ein Schlag für Frankreich, da seine Operationen zur Terrorismusbekämpfung in der Sahelzone beginnen entwirren.

Die Entscheidung fällt inmitten von Spannungen zwischen Mali und seinen internationalen Partnern, einschließlich regionaler Körperschaften und der Europäischen Union, die Mali sanktioniert haben, nachdem die Junta nach zwei Militärputschen keine Wahlen organisiert hatte.

Die Spannungen sind auch wegen Vorwürfen eskaliert, dass Übergangsbehörden private militärische Auftragnehmer der von Russland unterstützten Wagner-Gruppe nach Mali entsandt haben, was nach Ansicht einiger EU-Länder mit ihrer Mission nicht vereinbar sei.

„Wir können sehen, dass die malische Übergangsregierung oder die Putschisten letzte Nacht eine öffentliche Erklärung abgegeben haben, in der sie erneut bekräftigt haben, dass Dänemark in Mali nicht willkommen ist, und das werden wir uns natürlich nicht gefallen lassen“, sagte Außenminister Jeppe Kofod sagte Reportern am Donnerstag. „Deshalb haben wir beschlossen, unsere Soldaten nach Hause abzuziehen.“

Januar hatte Dänemark 105 Militärangehörige nach Mali entsandt. 18, um sich einer europäischen Spezialeinheit namens Takuba anzuschließen, die eingerichtet wurde, um Mali bei der Bekämpfung militanter Islamisten zu helfen. Es sagte, seine Truppen seien nach einer „klaren Einladung“ von Mali stationiert worden.

Aber die malische Regierung sagte diese Woche, sie sei von der dänischen Präsenz überrascht, weil eine Entscheidung über einen Antrag Dänemarks im Juni, Truppen zu entsenden, noch nicht entschieden sei.

Der Rückzug Dänemarks, der erfolgt, nachdem Schweden Anfang dieses Monats bestätigt hatte, dass es Mali im März verlassen würde, bereitet Frankreich Kopfzerbrechen, das so viel auf die „Europäisierung“ seiner Sahel-Intervention gesetzt hatte, wo Paris Tausende von Truppen im Einsatz hat. Weiterlesen

Die Beziehungen zwischen Frankreich und seiner ehemaligen Kolonie haben sich verschlechtert, und am Mittwoch schlug die Junta auf Paris ein und forderte es auf, sich einzumischen und seine „kolonialen Reflexe“ für sich zu behalten. Weiterlesen

Frankreich und 14 weitere europäische Länder hatten die Junta am Mittwoch aufgefordert, den Verbleib dänischer Spezialeinheiten in Mali zuzulassen, und die Behauptungen der Junta zurückgewiesen, ihre Anwesenheit sei ohne Rechtsgrundlage. Maiga antwortete, dass die Dänen sich sofort zurückziehen müssten. Weiterlesen

„Wir laden sie (die Dänen) ein, vorsichtig mit einigen Partnern umzugehen, die leider Probleme haben, ihre kolonialen Reflexe loszuwerden“, sagte Maiga.

Die Entscheidung der Junta, Dänemark zum Austritt aufzufordern, wird sich wahrscheinlich auf zukünftige Einsätze auswirken, da Norwegen, Ungarn, Portugal, Rumänien und Litauen dieses Jahr Truppen entsenden werden.

Norwegen, Portugal und Ungarn warten noch immer auf die Genehmigung zum Einsatz ihrer Spezialeinheiten, sagte die Junta.

Zusätzliche Berichterstattung von Stine Jacobsen und Jacob Gronholt-Pedersen in Kopenhagen, Tiemoko Diallo in Bamako und Bate Felix in Dakar; Redaktion von Bernadette Baum

