Hier ist Horizon Forbidden West, das auf PlayStation 4 Pro läuft

Horizont verbotener Westen ist nur noch ein paar Wochen entfernt, aber Guerilla Games hat nur seine bevorstehende Fortsetzung gezeigt läuft auf PlayStation 5, obwohl das Spiel generationsübergreifend mit PlayStation 4 ist. Das Studio änderte sich an diesem frühen Donnerstagmorgen und gab den Spielern einen Einblick in die Spiel läuft auf der PlayStation 4 Pro – obwohl die PlayStation 4-Basisversion des Spiels immer noch ein Rätsel ist.

In einem neuen Blog auf der PlayStation-Website, Guerrilla Games zeigte eine Vielzahl von kurzen Gameplay-GIFs, die jeweils etwa 30 Sekunden lang waren. Es enthüllte auch, dass das Spiel „Gold geworden“ ist, was bedeutet, dass es vollständig und bereit für den Start am 2. Februar ist. 18.

Der erste Gameplay-Clip ist ein langsamer Spaziergang durch eine neue Stadt namens Plainsong, in der Alloy auf den Utaru-Stamm trifft.

Das Dorf ist voller Farben und in Nebel gehüllt. Verbotener Westen schickt Aloy nach Kalifornien – speziell in die Gegend von San Francisco – und Sie können einige dieser Einflüsse in den folgenden Clips sehen. Obwohl es auf einer PlayStation 4 Pro läuft, sieht es immer noch recht gut aus.

Der zweite Clip zeigt einige Kämpfe in etwas, das wie die Redwood National- und State Parks aussieht.

Hier tritt Aloy gegen ein paar Clamberjaw-Maschinen an. Wir sehen, wie sie einen Sprengstoff pflanzt, um eine Maschine auszuschalten, bevor sie die andere während einer Zeitlupenrutsche einfriert. Dann verstärkt sie ihren Speer, um die Bestie zu zerschmettern.

Dieser Clip sieht etwas seltsam aus und es ist schwer zu sagen, ob es sich nur um das GIF-Format handelt oder ob die PlayStation 4 Pro ihr Alter ansieht. An einigen Stellen scheint es eine geringfügige Verlangsamung und die Partikeleffekte zu geben sehen nicht so lebendig aus wie auf PlayStation 5.

Der letzte Clip bietet einen weiteren Blick auf den Kampf in Verbotener Westen. Aloy tritt gegen eine Herde Bristlebacks an und holt sie ab, bevor sie dem letzten den Treibstoffkanister in die Luft jagt.

Dieser Clip ist etwas ausgefallener als der andere, scheint aber auch eine geringfügige Verlangsamung zu zeigen.

Da dies sowohl GIFs als auch Werbeclips von Sony sind, ist es immer noch schwierig zu sagen, wie Horizont verbotener Westen läuft auf einer PlayStation 4 Pro. Und ohne Clips für die Basis-PlayStation 4 bleibt die Leistung dieser Konsole auch nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung ein Rätsel.

Mit der PlayStation 5 noch schwer zu finden, reichlich Horizont verbotener Westen Spieler werden wahrscheinlich bei ihren Konsolen der letzten Generation bleiben. Hoffentlich werden Sony und Guerrilla Games vorher mehr erweiterte Gameplay-Clips für die Konsolen der vorherigen Generation anbieten Verbotener Westen startet am 2. 18.