ANGER und LUM!X schließen Berichten zufolge zwei Acts in der Auswahl für Eurovision 2022 ab

Aus zunächst rund 20 Acts Österreich hat seine interne Auswahl für Eurovision 2022 langsam reduziert bis vier, dann drei, und jetzt zwei. österreichische zeitung Kleine Zeitung berichtet dieses Duo DER ZORN und DJ LUM!X sind die letzten beiden Acts im Rennen, um das Land im Mai in Turin zu vertreten.

Der Bericht kommt, nachdem Österreichs Eurovision-Scout Eberhard Forcher beschreibende Teaser der damals vier verbleibenden Acts in der internen Auswahl des Landes für Eurovision 2022 gegeben hat während er im November 2021 mit wiwiblogs sprach.

Wie gut passen diese Acts zu den Teasern? Fast perfekt!

ANGER und LUM!X im Rennen, um Österreich beim Eurovision 2022 zu vertreten

ANGER sind ein Duo bestehend aus Nora Pider und Julian Angerer. Sie stammen ursprünglich aus Brixen in Südtirol, Italien, und kennen sich seit ihrer Jugend. Das Duo lebt jetzt in Wien und hat sein Debütalbum veröffentlicht Herz / Pause 2019. ANGER gewann 2020 den FM4 Award bei den Amadeus Austrian Music Awards.

Das passt alles ziemlich gut zu dem ersten Akt, den Eberhard Forcher im November auf wiwibloggs gehänselt hat:

„Ein Elektronik-Duo mit südtiroler Herkunft“, das in Wien lebt. Sie haben einen „sehr markanten Klang“.

ANGERs vorgeschlagener Song für Eurovision 2022 soll angeblich „Das Meer“ heißen.

LUM!X, mit vollem Namen Luca Michlmayr, ist erst 20 Jahre alt, aber der junge DJ hat schon viel erreicht. Seine Songs haben über 1 Milliarde Streams erreicht, was ihn zu einem der am schnellsten aufstrebenden Stars in der Dance- und Electronic-Szene macht. Der bisher größte Hit von LUM!X ist „Monster“, das bereits mit 4x Platin und 7x Gold ausgezeichnet wurde.

Auch dies entspricht sehr gut dem vierten Akt, den Eberhard Forcher in seinem Interview mit wiwibloggs beschrieben hat:

Ein junger, männlicher DJ-Produzent mit einer jungen Sängerin. „Dieser Typ ist der erfolgreichste österreichische DJ-Act aller Zeiten“ mit 80 Millionen Spotify-Followern und Videos mit 180 Millionen YouTube-Klicks.

Der Name der jungen Sängerin, die mit LUM!X auftreten würde, wurde nicht bekannt gegeben. Ihr Songtitel soll jedoch „Halo“ lauten.

Die endgültige Entscheidung, wer Österreich beim Eurovision 2022 vertreten wird, soll in naher Zukunft fallen.

Wer auch immer es am Ende sein wird, wir wissen, dass sie es sein werden Leistung in der zweiten Hälfte des Halbfinales eins am 10. Mai in Turin.

Was halten Sie von den Berichten? Möchten Sie, dass entweder ANGER oder LUM!X Österreich beim Eurovision 2022 vertreten? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen!