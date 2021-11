Cruz und Menendez sind gegen die Senatsanhörung für auswärtige Beziehungen zu Ägypten

Sinn. Ted Cruz (R-Texas) und Bob menendez (DN.J.) hatte während einer Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des Senats am Mittwoch während einer Diskussion über die Beziehung der Biden-Regierung zu Ägypten einen hitzigen Austausch.

Das Problem geht auf eine Ankündigung der Biden-Regierung im September zurück, dass es 130 Millionen US-Dollar einbehalten Ägyptens wegen Menschenrechtsfragen, einschließlich der Freilassung oder der Einstellung der Anklage gegen 16 Personen.

“Ich möchte zuallererst darauf hinweisen, dass von den 16 Namen der Präsident festgestellt hat, dass die Biden-Administration 130 Millionen Dollar als Geiseln für Ägypten hält und die Freilassung von 16 Personen aus dem Gefängnis fordert”, sagte Cruz.

“Nein, der Präsident hat ihn nicht erkannt”, antwortete Menendez, der Vorsitzende des Komitees, während Cruz versuchte einzugreifen. “Legen Sie mir keine Worte in den Mund, die ich nicht gesagt habe.”

UHR: Ein Kampf bricht zwischen Sen. Ted Cruz und sen. Bob menendez während einer Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des Senats, als Menendez behauptet, Cruz habe ihm Worte in den Mund gelegt.

