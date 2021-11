Austria Wien vs. Red Bull Salzburg Vorhersage, Vorschau, Team-News und mehr

Austria Wien trifft am Samstag in der Generali Arena auf Red Bull Salzburg Österreichische Bundesliga.

Austria Wien geht nach einem 1:1-Unentschieden gegen Thomas Silberbergers WSG Tirol in die Liga. Ein Tor des albanischen Nationalspielers Giacomo Vrioni für die WSG Tirol wurde durch einen Treffer des jungen Stürmers Muharem Huskovic für Austria Wien annulliert.

Red Bull Salzburg hingegen verlor in der Gruppenphase der UEFA Champions League mit 1:2 gegen Florian Kohfeldts Wolfsburg. Tore des deutschen Nationalspielers Ridle Baku und des jungen Stürmers Lukas Nmecha besiegelten den Deal für Wolfsburg. Der österreichische Innenverteidiger Maximilian Wober erzielte den Trosttreffer für Red Bull Salzburg.

Austria Wien vs. Red Bull Salzburg Head to Head

In 55 Konfrontationen zwischen den beiden Teams hat Red Bull Salzburg einen klaren Vorteil. Sie haben 30 Spiele gewonnen, neun verloren und 16 unentschieden gespielt.

Zuletzt trafen die beiden Klubs Anfang des Jahres in der österreichischen Bundesliga aufeinander, als Red Bull Salzburg Austria Wien mit 1:0 besiegte. Ein Tor von Stürmerstar Karim Adeyemi in der zweiten Halbzeit sicherte Red Bull Salzburg den Sieg.

Austria Wien bildet Führer in der österreichischen Bundesliga: DWDLW

Guide zu Red Bull Salzburg in der österreichischen Bundesliga: DWDWW

Österreichisches Team Wien gegen Red Bull Salzburg

Österreich Wien

Austria Wien hat keine bekannten Verletzungsprobleme und Trainer Manfred Schmid sollte einen fitten Kader zur Verfügung haben.

Verletzt: Nichts

Zweifelhaft: Nichts

Ausgesetzt: Nichts

Red Bull Salzburg

Inzwischen ist der Manager von Red Bull Salzburg Matthias Jaissle wird die Dienste des Innenverteidigers Albert Vallci, des malischen Stürmers Sekou Koita, des polnischen Innenverteidigers Kamil Piatkowski und des erfahrenen Mittelfeldspielers nicht in Anspruch nehmen können Zlatko Junuzovic.

Verletzt: Zlatko Junuzovic, Kamil Piatkowski, Albert Vallci, Sekou Koita

Zweifelhaft: Nichts

Ausgesetzt: Nichts

Austria Wien vs. Red Bull Salzburg prognostiziert XI

Austria Wien Voraussichtliche XI (4-2-31): Patrick Pentz, Leonardo Ivkic, Christian Schoissenger, Johannes Handl, Markus Suttner, Eric Martel, Matthias Braunoder, Georg Teigl, Manfred Fischer, Can Keles, Marco Djuricin

Red Bull Salzburg prognostiziert XI (4-3-1-2): Philipp Kohn, Rasmus Nissen Kristensen, Jerome Onguene, Maximilian Wober, Andreas Ulmer, Brenden Aaronson, Mohamed Camara, Nicolas Capaldo, Noah Okafor, Karim Adeyemi, Chukwubuike Adamu

️ Andi #Ulmer : “Natürlich hätten mir die drei Punkte gefallen. Wir waren auch knapp dran, aber insgesamt stimmt die Auslosung.” #SVRRBS ️ Andi #Ulmer: “Natürlich hätten mir die drei Punkte gefallen. Wir waren auch knapp dran, aber insgesamt stimmt die Auslosung.” #SVRRBS https://t.co/jTwtADBF9M

Prognose Austria Wien – Red Bull Salzburg

Austria Wien ist derzeit 6. in der österreichischen Bundesliga und hat von den letzten fünf Ligaspielen nur zwei gewonnen. Sie liegen sechs Punkte vor LASK, 12. in der Liga.

Red Bull Salzburg steht dagegen wenig überraschend an der Tabellenspitze. Als exzellent geführtes Team haben sie die Liga in den letzten Saisons dominiert und sorgen weiterhin für Wellen in der Champions League.

Red Bull Salzburg ist fast immer der Favorit auf den Sieg in der österreichischen Bundesliga.

Vorhersage: Österreich Wien 1-3 Red Bull Salzburg