Coronavirus: Stephan Weil nennt indiskrete Beratungsteilnehmer “vollständige Botschaften”

N.Nachdem der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwochnachmittag die verbleibenden 15 Regierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt zu einheitlichen Koronamaßnahmen beraten hatte, hielt er am Donnerstagnachmittag eine Pressekonferenz mit seinem Stellvertreter und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) Thema ab. Der 61-Jährige wurde in einem Punkt sehr deutlich: Er bezeichnete die Menschen, die während der achtstündigen Sitzung Informationen und Zitate an die Außenwelt gaben, als „solide Botschaften“.

Auf eine Frage zu Medienberichten aus dem Treffen mit Zitaten antwortete er „meinerseits“: „Ich war wirklich sehr verärgert, dass selbst ein solches Treffen, das wirklich einen sehr ernsten Grund hatte, bedeutete, dass alle vollständigen Beiträge erneut Indiskretionen enthalten müssen . “”

Er war „völlig rätselhaft, was für eine Sache (deutliche Sprachpause) Die Leute streben wirklich danach. Ich finde das kontraproduktiv. Er konnte aus eigener Erfahrung bestätigen, dass alle Teilnehmer innerhalb von acht Stunden Höhen und Tiefen haben würden. “Unter dem Strich haben wir uns meiner Meinung nach gestern gemeinsam auf der Grundlage des Bundesvorschlags auf die richtigen Maßnahmen geeinigt.”

Auf die Frage der Journalisten, die dort waren, um den Begriff “Vollpfosten” ein wenig zu verfeinern, antwortete Althusmann, der neben Weil saß, zuerst: “Diese Vollpfosten können nicht der Parteipolitik zugeordnet werden, das möchte ich nur erwähnen. “”

Weil stimmte zu: “Weil sie sich auch nicht bekennen.” Dann wandte er sich der Frage nach den Teilnehmern zu: „Grundsätzlich die Abgeordneten (Premierminister; der Herausgeber), ein größerer Teil des Bundeskabinetts, natürlich immer noch derjenige, der oder andere Beamte und die CSse (Staatsoberhäupter; die Roten; .) waren praktisch verbunden. “”

Er macht sich keine Illusionen darüber, dass es möglich sein wird, “herauszufinden, wer oder diejenigen, die dachten, sie sollten es tun”. Und ich verstehe auch, dass die Medien ein professionelles Interesse daran haben. Aus diesem Grund halte ich dies in diesem Fall ausdrücklich für äußerst schädlich – und ich mache keine Mordgrube aus meinem Herzen. “