BioNTech: Nachrichten im Doppelpaket – DER AKTIONÄR

Das Biotech-Unternehmen BioNTech und der Entwicklungspartner Pfizer treiben die Entwicklung des potenziellen Corona-Impfstoffkandidaten BNT162b2 voran. Nur noch ein paar Wochen – dann sollten mehr Ergebnisse verfügbar sein. Währenddessen präsentiert das Mainzer Unternehmen bei einem Treffen Daten zu zwei weiteren Programmen.

Aktualisierte Daten

Auf der Jahrestagung der SITC (Gesellschaft für Immuntherapie von Krebs) präsentiert BioNTech E-Poster mit aktualisierten Daten von BNT311 (aus der Partnerschaft mit dem dänischen Genmab) und BNT131 (aus der Partnerschaft mit Sanofi).

BioNTech

Die Pipeline von BioNTech umfasst derzeit zwölf Produktkandidaten in 13 klinischen Studien. Das Hauptaugenmerk liegt derzeit auf dem Covid-19-Impfprogramm BNT162.

Neue Daten

In der Fachzeitschrift New England Journal of Medicine (NEJM) Weitere Daten wurden jetzt aus dem Phase-1-Teil der laufenden US-Studie zu BNT162b2 von BioNTech und Pfizer veröffentlicht. Die Veröffentlichung beschreibt wichtige Sicherheits- und Immunogenitätsdaten aus dem Phase-1-Teil der US-Studie für die Impfstoffkandidaten BNT162b2 und BNT162b1.