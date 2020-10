Coronavirus in München: 7-Tage-Inzidenz weiter erhöht – Münchner Risikobereich ab Montag?

In unserem Newssticker halten wir Sie über die Entwicklung der Koronapandemie in München auf dem Laufenden. Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick.

In der Hauptstadt München schwankt die Zahl der täglich neuen Koronainfektionen in letzter Zeit.

Die signifikante 7-Tage-Inzidenz hat in den letzten Tagen wieder signifikant zugenommen.

Alle Neuigkeiten und Informationen zum Coronavirus-Krise in München finden Sie hier in unserer Übersicht.

Update vom 11. Oktober, 16:13 Uhr: Im München Für Samstag, den 10. Oktober wurden 92 neue hinzugefügt Corona-Fälle genehmigt. Das 7 Tage Inzidenz pro 100.000 Einwohner 48.6 (RKI, Stand 11. Oktober, Mitternacht) im Vergleich zu 47,7 am Tag zuvor. Die Gefahr, dass die Schwelle von 50 infizierten Menschen pro 100.000 Einwohner identifiziert als Risikobereich wird morgen, Montag überschritten, ist daher immer wahrscheinlich.

Update vom 10. Oktober, 16:18 Uhr: Am Freitag, den 9. Oktober, waren wir in Bayern Hauptstadt 158 Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 Eingetragen. Das sind 19 bestätigte Fälle mehr als am Donnerstag. Das 7 Tage Inzidenz steigt von 42,38 auf 47,70, liegt aber derzeit noch unter der Risikobereichsschwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Anzahl der Reproduktionen ging jedoch leicht von 1,66 auf 1,56 zurück.

Im #München Für Freitag, den 9. Oktober wurden 158 neue hinzugefügt #Coronavirus– Fälle bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt 47,70 (LGL, ab 10.10.). Mehr Informationen unter https://t.co/8EsX6vLnyK pic.twitter.com/6SeNvGiFyU – Stadt München (@StadtMünchen) 10. Oktober 2020

Update vom 9. Oktober, 15:12 Uhr: Danach stieg die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland wieder schnell an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Heute, Freitag (9. Oktober) mit den Bürgermeistern elf deutsche Großstädte, einschließlich München, einigten sich auf Maßnahmen zur Einigung von Maßnahmen gegen das Virus. Sollten die Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen einen Wert erreichen 50 pro 100.000 Einwohner Excel, werde ein Experte Maskenanforderung in öffentlichen BereichenKontaktbeschränkungen in öffentlichen Bereichen und gegebenenfalls Ausgangssperren und Alkoholbeschränkungen, sagte der Kanzler. Wenn der Anstieg nicht innerhalb von 10 Tagen zum Stillstand kommt, “sind weitere gezielte Minderungsmaßnahmen unvermeidlich”.

Coronavirus in München: Zahlen steigen weiter – Merkel kündigt Maßnahmen an

Auch in München nimmt sie zu Die Anzahl der Neuinfektionen hält an. Wie bereits angekündigt (siehe Update 12:21 Uhr), beträgt die signifikante 7-Tage-Inzidenz in München 42,4. Am Donnerstag, den 8. Oktober, wurden 139 neue Koronafälle gemeldet. In der Hauptstadt wurden bisher insgesamt 12.270 Infektionen diagnostiziert. In dieser Zahl sind 10.870 Menschen enthalten, die sich bereits erholt haben und 229 sind tot. Das 7 Tage Inzidenz für München ist es 42,38. Das Reproduktionsnummer für München ist 1,66 (ab 8. Oktober)

Im #München Für Donnerstag, den 8. Oktober, wurden 139 neue hinzugefügt #Coronavirus– Fälle bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt 42,38 (LGL, Stand 9. Oktober). Mehr Informationen unter https://t.co/8EsX6vLnyK pic.twitter.com/pwRhboXYUK – Stadt München (@StadtMünchen) 9. Oktober 2020

Update vom 9. Oktober, 12:21 Uhr: Schlechte Nachrichten dafür Fans von Türkgücü und das TSV 1860: Die Spiele in der dritten Liga am Samstagmorgen dürfen nicht vor Zuschauern stattfinden. Das hat der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) unter der Leitung des Oberbürgermeisters getan Dieter Reiter heute entschieden. Es wurde ursprünglich gesagt, zehn Prozent von jedem zu sein Stadionkapazität kann ausgenutzt werden.

„Die kurzfristige Absage für dieses Wochenende ist für Fans und Vereine besonders bitter, das wissen wir genau“, erklärt Reiter. Die jetzige Infektionsprozess sei aber zu dynamisch. Das ist von einem Wert von 32,5 am Dienstag 7 Tage Inzidenz laut in der Metropole Isar Robert Koch Institut (RKI) stieg wieder auf 42,4. Daher wurde laut Reiter beschlossen, für die nächsten zwei Wochen (bis zum 25. Oktober) keine Spiele für Zuschauer zuzulassen.

Angesichts der Entwicklung der #Corona– Die Fallnummern sind bis einschließlich 25.10. In den Münchner Fußballstadien sind keine Zuschauer erlaubt. Das Zuschauerverbot gilt auch für die Spiele Türkgücü – SV Wehen und 1860 – Lübeck am 10.10.2018. Weitere Informationen -> https://t.co/kBwPdjPo5P – Stadt München (@StadtMünchen) 9. Oktober 2020

Bürgermeister Reiter billigt Corona-Lockerung für München – am nächsten Tag folgt prompt ein Rückschlag

Update vom 8. Oktober, 14:38 Uhr: Im München werden die Frühwarnwert hinsichtlich 7 Tage Inzidenz wieder überschritten – einen Tag später OB Tab Relaxationen (Update vom 7. Oktober, 14:29 Uhr). Nach der heutigen Ankündigung der Stadt ist es derzeit 36,45 (Frühwarnwert: 35). Zuletzt lag die Schwelle in der Metropole Isar leicht unter der Schwelle.

Bis gestern, Mittwoch, registrierte die Stadt insgesamt 131 neue Fälle von Coronavirus.

Im #München Für Mittwoch, den 7. Oktober, wurden 131 neue hinzugefügt #Coronavirus– Fälle bestätigt. Die Inzidenz von 7 Tagen pro 100.000 Einwohner beträgt 36,45 (LGL, Stand 7. Oktober). Mehr Informationen unter https://t.co/8EsX6vLnyK pic.twitter.com/54Z30IFOz0 – Stadt München (@StadtMünchen) 8. Oktober 2020

Update vom 7. Oktober, 15:09 Uhr: Urlauber von innerdeutsch Corona-Hotspots ohne negativer Kronentest ab diesem donnerstag sind auf bayerisch nicht mehr erlaubt Hotels und Restaurants bleibe. Der Premierminister kündigte an Markus Söder (CSU) Mittwochs München ein.

Die sogenannte Unterkunftsverbot Dies gilt für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Die genauen Gebiete müssen jedoch noch bayerisch sein Gesundheitsministerium werden genannt. Söder erklärte, dies sei “eine De-facto-Testpflicht für Urlauber, die aus Risikogebieten nach Bayern kommen”. Denn wer einen Fluss hat, ist negativ Corona-Test kann in Hotels in Bayern übernachten.

Bayern plant nun auch ein Aufenthaltsverbot für Reisende aus Risikogebieten innerhalb Deutschlands (Indikation 50+). Söder: “De-facto-Testpflicht”, Gäste mit negativem Test sind ausgeschlossen. – Christian Deutschländer (@CDeutschlaender) 7. Oktober 2020

Update vom 7. Oktober, 14:29 Uhr: Heute, Mittwoch, meldet die Stadt noch einen Inzidenzwertdas ist unter dem eingestellt “Frühwarnwert” von 35 ist – wenn auch kaum bei 34,66.

Im Vergleich zum Bericht vom Vortag gibt es jedoch drei neue Todesfälle in der Bilanz, von der die Zahl jetzt insgesamt 228 für das Stadtgebiet beträgt Neuinfektionen ist 115.

Die Stadt #München meldet 115 neue für Dienstag #CoronaInfektionen. Infolgedessen bleibt die siebentägige Inzidenz mit 34,66 wieder unter 35. #COVID-19 – Marc Kniepkamp (@MK_Muc) 7. Oktober 2020

Wegen der Entwicklung In Bezug auf den Inzidenzwert hat die Stadt den Bürgermeister geführt Dieter Reiter Entspannungen bestimmt. Ab Freitag sind um private Feiern (Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage usw.) Wieder 100 Teilnehmer (zuvor 50) im Freien erlaubt. erforderlich bleibt einer von ihnen Veranstalter eingereicht Hygienekonzept.

Angenehmer Koronatrend in München: Bürgermeister Reiter gibt Entspannung

Auch die Spiele in der dritten Klasse vom TSV 1860 und vom Türkgücü München kann am Wochenende teilnehmen Zuschauer stattfinden – wenn auch mit nur zehn Prozent der Stadionkapazität.

Dieser weiter München Corona Regeln bleiben jedoch vorerst gültig.

Update vom 6. Oktober, 16:01 Uhr: Fußballfans und Partygänger können noch nicht glücklich sein. Denn obwohl die 7-Tage-Inzidenzwert Ist unter die entscheidende Zahl von 35 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner gefallen, was nicht heißt, dass sie alle sofort fallen regulieren die letzten Donnerstag (1. Oktober) in a Allgemeine Entscheidung sind sofort veraltet. Das Vorfall steht derzeit bei 32,48. Wie die Stadt auf Anfrage angekündigt hat, wird sie erst am nächsten Donnerstag (8. Oktober) aktualisiert. Entspannung beraten. Sollte der Wert jedoch so niedrig bleiben, ein Besuch im Stadion nichts mehr im Weg.

Corona in München: Inzidenzrate sinkt weiter

(Erster Bericht) In München vor Montag, 5. Oktober, 60 neue Corona-Fälle berichtet. Bisher wurden in der Hauptstadt insgesamt 11.884 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl sind 10.583 Menschen enthalten, die sich bereits erholt haben und 225 sind tot. Die einzelnen Tageswerte unterliegen Schwankungen, da sie davon abhängen, wann positive Testergebnisse an das Gesundheitsamt gesendet werden, und sich auch danach ändern können (z. B. aufgrund von Qualitätskontrollen). oder verspätete Anmeldungen).

Damit fällt das Wichtigste 7 Tage Inzidenz Zum ersten Mal unter dem Grenzwert von 35. Dies bedeutet unter anderem, dass die Zuschauer in Fußballstadien zurückkehren können. Zuletzt waren in München scharfe Maßnahmen nach den Infektionszahlen genommen Deutlich erhöht Waren. Diese wurden nun teilweise zurückgezogen.

Im #München Für Montag, den 5. Oktober, wurden 60 neue hinzugefügt #Coronavirus– Fälle bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt 32,48 (LGL, Stand 6. Oktober). Mehr Informationen unter https://t.co/8EsX6vLnyK pic.twitter.com/ca6LHwwigG – Stadt München (@StadtMünchen) 6. Oktober 2020

Coronavirus in München: 7-Tage-Inzidenz unterschreitet die Grenze

Das 7 Tage Inzidenz für München ist es 32,48. Sie entspricht der Anzahl der neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen und wird jeden Arbeitstag vom bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in ganz Bayern festgelegt (t1p.de/lgl-inzidenz). Um lokale Ausbruchsereignisse rechtzeitig kontrollieren zu können, wurde ein Schwellenwert von 50 für die 7-Tage-Inzidenz und ein Signalwert von 35 als „Frühwarnsystem“ festgelegt.

Corona in München: Anzahl der Reproduktionen unter 1

Das Reproduktionsnummer für München sind es 0,79 (Stand 5. Oktober) – dies bedeutet statistisch, dass 100 Infizierte 79 neue Menschen infizieren. Je deutlicher die Anzahl der Reproduktionen über 1 liegt, desto schneller verbreitet sich das Coronavirus. Je weiter es unter 1 fällt, desto weniger Neuinfektionen sind zu erwarten.

Liste der Abschnitte: © Peter Kneffel / dpa