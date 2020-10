Meghan über Internet-Hass: “Ich war 2019 die verwöhnteste Person” – Menschen

“Wenn Leute Dinge über dich sagen, die nicht wahr sind, schadet das deiner geistigen und emotionalen Gesundheit.”

Herzogin Meghan (39) gestand nun in einem ganz besonderen Gespräch. Sie war Gast in einem Podcast über Jugendtherapie mit Prinz Harry (35) und sprach zum ersten Mal offen und ehrlich über ihre Erfahrungen mit Online-Mobbing und dessen Folgen.

Die Sussexes beantworteten Fragen von drei Teenagern an einer High School in Anaheim, Kalifornien, im Podcast zur Jugendtherapie. Herzogin Meghan erklärte, dass sie 2019 die am meisten getrollte Person der Welt war und was dies für ihre geistige Gesundheit bedeutete.



Die brandneuen Eltern mit Sohn ArchieFoto: Getty Images



Internet-Trolle sind Menschen, die absichtlich andere in sozialen Medien mit beleidigenden und erniedrigenden Kommentaren provozieren und verletzen. Im Jahr 2019 war die Herzogin das Ziel vieler Trolle, nicht zuletzt wegen des Megxit, und erhielt zahlreiche Hassreden.

Über den Podcast sagt Meghan: „Social Media ist eine großartige Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, führt aber auch zu einer Trennung. Ich spreche aus persönlicher Erfahrung. Mir wurde gesagt, dass ich 2019 die trollendste Person der Welt war, männlich oder weiblich.“”

Zu der Zeit war die Schauspielerin schwanger mit ihrem Sohn Archie, 1. „Dieses Jahr war ich erschöpft. Ich war gerade Mutter geworden. Acht Monate davon war ich nicht einmal in der Öffentlichkeit – ich war im Mutterschaftsurlaub. Aber was in den Medien erfunden wurde, ist fast unmöglich zu überleben.“”

Meghan fährt fort: „Es ist mir egal, ob Sie 15 oder 25 Jahre alt sind – wenn Leute Dinge über Sie sagen, die nicht wahr sind, ist dies schädlich für Ihren mentalen und emotionalen Zustand.“”

Hier finden Sie Inhalte von Instagram Um mit Inhalten von Instagram und anderen sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung. soziale Netzwerke aktivieren



Mit der Teilnahme am Podcast setzte sich das königliche Paar für einen besseren Umgang mit der psychischen Gesundheit ein und wetteiferte um mehr Aufmerksamkeit. Im Interview betonte Meghan auch: “Wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wenn unsere Gefühle verletzt werden.”

Meghan und Harry haben sich im März aus der königlichen Familie zurückgezogen und leben jetzt mit ihrem Sohn Archie in der Nähe von Los Angeles, dem Geburtsort der Herzogin.