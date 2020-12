Corona macht sich Sorgen um die Stimmung: Der Technologiesektor feiert Rekorde an der Wall Street

Der Tech-Sektor hält Rekorde an der Wall Street

An der New Yorker Börse entwickelten sich zu Beginn der Woche Standard- und Technologiewerte in verschiedene Richtungen. Während die Tech-Indizes wieder mit Rekorden glänzen, halten sich die Anleger aufgrund steigender Koronazahlen ansonsten zurück.

Nach den Rekordhöhen Ende der Vorwoche präsentierte sich die Wall Street zu Beginn der neuen Woche uneinheitlich. Während der Dow Jones Index etwas leichter war, legte der technologielastige Nasdaq etwas zu. Der Index markierte gleich zu Handelsbeginn ein neues Allzeithoch. Aktien von Koronasiegern profitierten davon, dass die USA am dritten Tag in Folge einen neuen Höchststand an Koronainfektionen verzeichneten – auch die Zahl der Koronatoten steigt unaufhaltsam an.

Das Der Dow Jones Index verlor 0,5 Prozent auf 30.069 Punkte, während der S & P 500 0,2 Prozent verlor. Für die Nasdaq-Composite es ging um 0,5 Prozent mehr. Es gab insgesamt 1.348 (Freitag: 2.457) Kurssieger und 1.806 (668) Verlierer. 72 (106) Titel wurden unverändert geschlossen.

Die Vereinigten Staaten sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Viele Anleger halten sich aus Angst vor weiteren Sperrmaßnahmen zurück. “Ein Impfstoff spielt während der aktuellen dritten Koronawelle keine große Rolle für die Wachstumsaussichten der USA. Kurzfristig weisen die Wachstumsaussichten deutlich nach unten”, sagte der Marktstratege James McCormick von NatWest Markets. Das erhoffte Konjunkturpaket könnte daher wichtige Unterstützung bieten. Ein Durchbruch in den politischen Verhandlungen ist jedoch noch weit entfernt, auch wenn die Politik den Fortschritt betont.

Auch waren setzt sich kritisch mit positiven Wirtschaftsdaten aus China auseinander. Immerhin stiegen die chinesischen Exporte im November deutlich stärker als erwartet. Die Handelsbilanz zeigt somit einen Exportüberschuss deutlich über den Prognosen. Diese Tatsache ist für die Mühlen der chinesischen Kritiker in den USA von entscheidender Bedeutung, die auch unter den Demokraten des gewählten US-Präsidenten Joe Biden zahlreich sind. Die US-Politik könnte die Schrauben in den Handelsbeziehungen festziehen, also die Ängste des Marktes. Darüber hinaus hat die US-Regierung weitere 14 chinesische Staats- und Regierungschefs im Streit um die Autonomie Hongkongs mit Sanktionen belegt.

Pfund belastet durch Brexit-Sorgen

Das Der Euro war gegenüber dem US-Dollar mit 1,2109 USD leichter nach 1.2125 am Montagmorgen. Der Dollarindex war um 0,2 Prozent stärker. Das Pfund fiel zeitweise aufgrund von Brexit-Bedenken stark gegenüber dem Dollar, erholte sich jedoch etwas mit der Nachricht, dass der britische Premierminister Boris Johnson in festgefahrenen Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der EU nach Brüssel reiste. Das Pfund fiel um 0,3 Prozent auf 1,3382 USD.

Das Die Ölpreise fielen. Angesichts der Auswirkungen der Pandemie auf die Weltwirtschaft äußerten sich die Marktteilnehmer besorgt über die Ölnachfrage. Der Preis für ein Barrel US WTI-Leichtöl fiel um 1,2 Prozent auf 45,71 USD, während Brent-Nordseeöl ebenfalls um 1,2 Prozent auf 48,68 USD verlor.

Mit der Corona steigen die Sorgen in den USA wieder Die Preise am US-Rentenmarkt stiegen. Die Zehnjahresrendite fiel um 3,7 Basispunkte auf 0,93 Prozent. Das Der Goldpreis profitierte von der jüngsten Dollarschwächestieg die Feinunze des Edelmetalls um 1,5 Prozent auf 1.864 US-Dollar. Sinkende Marktzinsen stützten auch den Goldpreis.

Kodak schwebte

Schuss zwischen den einzelnen Aktien Eastman Kodak um 59,9 Prozent. Eine Regierungsbehörde konnte in ihrer Untersuchung nicht feststellen, dass bei der Gewährung von Darlehen an den ehemaligen Fotofilmpionier Verfahrensfehler gemacht wurden. Vielmehr sei das Unternehmen für die Kreditvergabe geeignet, so die Behörden.

Modern stieg um 4,6 Prozent. Das Unternehmen hat von der kanadischen Regierung einen weiteren Auftrag für seinen Covid-19-Impfstoffkandidaten erhalten. Kanada hatte eine Option für weitere 20 Millionen Dosen. Dies wird die Anzahl der von Kanada bestellten Impfstoffdosen auf 40 Millionen Dosen verdoppeln.

Boeing stieg um 2,3 Prozent. Die UBS-Analysten empfehlen nun den Kauf der Aktie, nachdem sie zuvor neutral waren. Auch in anderer Hinsicht stehen sie den Aussichten des Flugzeugherstellers sehr positiv gegenüber. Aufzug um 1,0 Prozent erhöht. Die Analysten von Piper Sandler haben ihre Bewertung für den Anteil des Reisebüros erhöht.