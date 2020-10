Corona: In der Region Göttingen sind so viele Menschen infiziert

In der Stadt und im Landkreis Göttingen sind derzeit 156 Personen (plus 35 gegenüber Freitag) (Stand Montag, 26. Oktober 2020) mit dem Koronavirus infiziert.

Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen (seit März) beträgt 1725 (plus 58); Davon sind 643 (plus 13) in der Stadt Göttingen registriert, 1082 1037 (plus 45) im weiteren Bezirk. Seit dem letzten Freitag wurden 58 Neuinfektionen bestätigt. Dies berichtet das Gesundheitsamt der Stadt und des Landkreises Göttingen.

Das bestimmt Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist 39,6 (Freitag: 32,65). Ein ähnlich hoher Wert wurde zuletzt Anfang Juli gesehen. Die Region Göttingen liegt damit über dem Warnwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Aus diesem Grund gibt es in der Region Göttingen Einschränkungen.

Grafik: Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen

Seit Beginn der Pandemie gab es im Zusammenhang mit Covid-19 in der Region Göttingen 85 Todesfälle (unverändert).

1484 Personen (plus 23) sind zurück von der Infektion erholt. Es besteht weiterhin die Gefahr einer Infektion mit dem gefährlichen Virus.

Grafik: Corona-Fälle in der Region Göttingen

Aktuelle Fallzahlen aus der Region Göttingen

Patch Adelebsen (11/3)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (48/2)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (102/9)

Stadt von Bad Sachsa (83/2)

Patches Bovenden (31/3)

Gemeinde Dransfeld (16/2)

Stadt Duderstadt (112/33)

Gemeinde Friedland (69/3)

Gemeinde Gieboldehausen (63/13)

Gemeinde Gleichen (31/3)

Stadt Göttingen (643/37)

Stadt Hann. Münden (50/12)

Integrierte Gemeinde Hattorf am Harz (58/12)

Stadt Herzberg am Harz (224/7)

Stadt Osterode am Harz (112/6)

Gemeinde Radolfshausen (6/0)

Gemeinde Rosdorf (52/5)

Gemeinde Staufenberg (10/4)

Gemeinde Walkenried (4/0)

Ab sofort werden die Fallnummern täglich wieder veröffentlicht

Die Infektionsrate in der Stadt und im Landkreis Göttingen steigt wieder an. Daher werden die aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Göttingen von nun an täglich wieder veröffentlicht.

Bürger Telefon ist geschaltet

Das Bürgertelefon aus der Stadt und dem Landkreis Göttingen ist wieder besetzt. Informationen erhalten Sie montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0551 7075 100

Dies sind Einschränkungen in der Stadt und im Landkreis Göttingen

Das Maskenanforderung gilt nach Angaben der Stadtverwaltung in Göttingen an den Stadtmauern, innerhalb der Stadtmauern und am Albaniplatz. Es gibt auch eine Ausgangssperre in Restaurants in der Stadt und im Landkreis Göttingen von 23 bis 6 Uhr. Ausnahmen sind in begründeten Einzelfällen möglich. Zusätzlich wird in der Fußgängerzone in Bad Lauterberg eine Maskenanforderung eingeführt.

Karte: Hier gilt die Maskenanforderung in Göttingen

Der Staat sieht außerdem vor, dass maximal 15 Personen zusammenkommen oder privat feiern dürfen. Dies gilt sowohl für Privatzimmer als auch im Freien. Bis zu 25 Personen können zu privaten Feiern in Restaurants und anderen öffentlich zugänglichen Orten zusammenkommen. Für Veranstaltungen mit sitzendem Publikum sind maximal 250 Personen zugelassen.