Corona-Impfstoff aus Deutschland: Curevac kündigt “entscheidenden Meilenstein” an und erklärt den Zeitplan

Im Rennen um einen Corona-Impfstoff meldet das in Tübingen ansässige Biotech-Unternehmen nun einen wichtigen Erfolg. Geduld ist jedoch noch erforderlich, bis sie marktreif ist.

Forscher auf der ganzen Welt arbeiten an einem Impfstoff gegen Corona* .

. Das Tübinger Biotech-Unternehmen hat eine Premiere Hürde genommen.

genommen. Das Startschuss fallen für die entscheidenden Phase-III-Tests.

München – Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac sieht sich in der Entwicklung eines Corona*Der Impfstoff ist auf einem guten Weg. Die ersten Ergebnisse im Zusammenhang mit Phase-I-Tests am Menschen waren “sehr vielversprechend”, sagte einer Curevac-Sprecher am Montag gegenüber Merkur.de *. Insgesamt rund 250 Testpersonen in vier Testzentren in Tübingen, Hannover, München und Mann hätte “sehr gute Verträglichkeit bei allen getesteten Dosen von zwei bis zwölf Mikrogramm” gezeigt.

Außerdem hätten sie Themen * eine “sehr gute Bildung von bindenden und neutralisierenden Antikörpern sowie Anzeichen für die Aktivierung von T-Zellen gezeigt”. Die erzielten Ergebnisse seien der Immunantwort von Patienten, die mit dem Covid-19-Virus infiziert waren, sehr ähnlich. Curevac-Koch, Franz-Werner Haas sagte am Montag, dass “die Zwischendaten der Phase 1” “sehr ermutigend” sind und “einen kritischen Meilenstein in unserem darstellen” Covid19 Impfprogramm “.

Angesichts der positiven Ergebnisse werde die groß angelegte Phase IIb / III „im laufenden Jahr“ beginnen, sagte Curevac-Sprecher Thorsten Schüller. Der Impfstoff wird an rund 30.000 Probanden in Europa und Lateinamerika getestet.

Corona-Impfstoff von Curevac: Das Unternehmen hofft auf eine Marktzulassung bis Mitte 2021

Nach den Plänen will Curevac Dann reichen Sie im ersten Quartal 2021 einen Antrag auf eine sogenannte fortlaufende Zulassung bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) ein. Wenn alles gut geht, könnte der Impfstoff Mitte 2021 erhältlich sein, hieß es.

Um die erwartete Nachfrage befriedigen zu können, arbeitet das Unternehmen intensiv daran, seine Produktionskapazitäten zu erweitern. Gebäude in Tübingen Curevac eine neue Anlage. Es sollte 2022 in Betrieb gehen und abhängig von der Impfstoffmenge Produzieren Sie mindestens eine Milliarde Dosen pro Jahr. Das Gebäude dafür ist bereits vorhanden. Jetzt wollen sie die notwendigen Systeme installieren, sagte der Sprecher.

Allein für die Produktionsanlagen Curevac 75 Millionen Euro investieren. Im Juli hat der Biotech-Spezialist ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank zur Finanzierung erhalten. Darüber hinaus werden die vorhandenen Systeme derzeit “mehrfach geklont”.

Corona-Impfstoff von Curevac: Innovativer Ansatz

Ähnlich wie beim Konkurrenten Biontech aus Mainz hat auch Curevac zur Entwicklung sogenannter Messenger-Nukleinsäuren (mRNA) spezialisiert. Bei diesem neuartigen Ansatz sollen Botenstoffe genetische Blaupausen für die Produktion unvorstellbar kleiner Mengen von Antigenen in die Zellen transportieren. Die produzierten Proteine ​​sollen eine Abwehrreaktion des Immunsystems auslösen, die der Körper dann auch gegen solche Viren ausübt Coronavirus* SARS-CoV-2 sollte schützen. Biontech arbeitet mit dem US-amerikanischen Pharmagiganten Pfizer zusammen, um einen Impfstoff zu entwickeln.

Curevac konzentriert sich auf mRNA mit einer vergleichsweise niedrigen Dosis. Das Unternehmen erwartet eine besonders gute Verträglichkeit bei den Testpersonen. Darüber hinaus ermöglicht eine niedrige Dosierung in der nachfolgenden Produktion erhebliche Mengenvorteile pro Charge.