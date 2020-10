Corona-Durchbruch dank Achtklässler? Sie präsentiert ihre enorme Entdeckung in einem Schulwettbewerb

Wird das Coronavirus bald der Vergangenheit angehören? Während weltweit Corona-Impfstoffe entwickelt werden, überraschte ein Mädchen in Texas einen Ideenwettbewerb mit einer erstaunlichen Entdeckung, die alles verändern könnte.

Frisco, Texas – Ein 14-jähriges Mädchen aus den USA könnte möglicherweise mit einer Entdeckung sterben Die Welt verändern. Es präsentierte seine Idee bei der “Discovery Education 3M Young Scientist Challenge”, einem Jugendwettbewerb für Wissenschaft und Technologie: Anika Chebrolu von Frisco in Texas will das Coronavirus ein für alle Mal besiegen – nach einem letzten Jahr schwere Grippeinfektion hatte gekämpft.

Corona: Teenager aus Texas macht eine besondere Entdeckung, die die Forschung für immer verändern könnte

Aufgrund der Corona*In diesem Jahr fand eine Pandemie statt Ideenwettbewerb für Wissenschaft und Technologie per Videoübertragung. Dort setzen die Achtklässler etwas Experten | präsentierte ihre Idee, mit der sie später sogar den ersten Platz einnahm.

Meine Bemühungen, eine Leitverbindung zu finden, die diesen Sommer an das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus bindet, scheinen ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein, tragen aber dennoch zu all diesen Bemühungen bei. – Anika Chebrolu (@ChebroluAnika) 19. Oktober 2020

Wie einige amerikanische Medien einstimmig berichteten, entdeckte die Teenagerin in ihrer Studie, dass der Kampf gegen die Coronavirus* sollte einen Beitrag leisten a seltenes Molekül. Dies sollte sich selektiv an die anpassen Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus (Coronavirus) kann binden. Das Bindung des viralen Proteins würde dann möglicherweise die Verhindern Sie, dass das Virus in die Zelle eindringt. Das Molekül könnte daher die Grundlage für ein Medikament gegen das Coronavirus sein.

Um es zu erklären: Das Spike-Protein ist entscheidend für das Eindringen in die Zelle. Das Coronavirus* braucht die Proteine auf seinem Oberflächespezifische Rezeptoren auf der Oberfläche zu adressieren menschliche Zellen zu binden und die Zellen zu infizieren. Es ist auch im Zentrum der Entwicklung für Impfungen *.

Coronavirus: Anika überzeugt, dass Experten mit ihrer Forschung an einem seltenen Molekül 25.000 US-Dollar gewonnen haben

In deinem Corona-Forschung untersuchte Anika zusammen mit 3M Wirtschaftswissenschaftler Dr. Mahfuza Ali das Molekül mit Hilfe zahlreicher Software-Tools auf Eigenschaften, die mit Arzneimitteln vergleichbar sind, die an das Spike-Protein binden. Es stellte sich angeblich als die beste pharmakologische und biologische Aktivität heraus.

Also wäre es ein potenzieller Wirkstoff für eine wirksame Behandlung dagegen Coronavirus*. Die Studie gab dem 14-Jährigen nicht nur den Titel "Amerikas beste junge Wissenschaftler"aber auch eine saftige Preisgeld von 25.000 US-Dollar, wie das Nachrichtenportal CCN berichtet.

