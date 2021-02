In Videos sagt die Prinzessin von Dubai, sie sei eine Geisel.

Nach der Episode von 2018 war Sheikha Latif in der Öffentlichkeit wieder praktisch unsichtbar.

Während eines Großteils dieser Zeit nahm sie jedoch heimlich Videos von der Villa auf, in der sie festgehalten wurde, sagte Herr Haigh und schloss sich normalerweise in einem Badezimmer ein, dem einzigen Ort, an dem sie Privatsphäre hatte. Nachdem sie zunächst per E-Mail mit Freunden kommuniziert hatte, wechselte sie zu einem Telefon, das Freunde an sie geschmuggelt hatten, und schickte zwischen Anfang 2019 und Ende 2020 regelmäßig Updates, sagte Haigh.

In ihnen heißt es laut Transkripten, sie werde in einer Villa festgehalten, die effektiv in ein Gefängnis umgewandelt worden war, mit verriegelten Fenstern. Draußen standen fünf Polizisten Wache und drinnen zwei Frauen.