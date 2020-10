Apple Watch: Messungen falsch - ist es Corona? Nein, es ist ... | Leben & Wissen

“Die Zukunft der Gesundheit am Handgelenk”. Der Technologieriese Apple bewirbt die neue Uhrenserie 6. Nach einem Monat mit der Uhr weiß ich: Die Vergangenheit ohne imaginäre oder durch Technologie falsch interpretierte Krankheiten war auch ganz schön.

Ich trage seit der ersten Generation eine Apple Watch. Es war klobig, langsam und machte nur Sinn, wenn das iPhone in der Nähe war. Sie hatten immer noch das Gefühl, technisch weit voraus zu sein. Fast alle Schwächen wurden über die Generationen hinweg behoben. Aber viele halbgebackene Funktionen sind manchmal schädlicher für ein Produkt als einige gute. Mit meiner neuen Uhr für satte 515 Euro ist neben der Zeit leider vieles falsch.

Fußball jubelt statt zu fallen

Ich sitze auf dem Sofa und schaue Fußball im Fernsehen. Tor! Arme in der Luft. Die Uhr piept, aber nicht, weil eine Push-App das 1: 0 meldet, sondern weil Apple sich Sorgen um mich macht: “Anscheinend bist du gefallen”. Ich habe die Wahl: SOS-Notruf oder „Mir geht es gut“ einzugeben. Natürlich geht es mir gut, mein Verein führt!

Wenn die Sensoren glauben, dass Sie gefallen sind, ruft die Uhr nach einer Minute den Notruf an, ohne sich zu bewegen. Kann nützlich sein …

Käse reiben statt Hände waschen

Der Teller mit Spaghetti Bolognese dampft. Ich nehme die Käsemühle, halte sie über den Teller und drehe den Hebel. Die Uhr gibt mir einen Summenimpuls. Das Display zeigt: 15 Sekunden übrig. Woher weiß Apple, wie viel Parmesan ich auf der Pasta haben möchte? Ein lernender Essalgorithmus? Nein, die Uhr denkt, ich wasche meine Hände und zeigt an, dass sie 20 Sekunden Corona-konform ist. Erstaunlich, diese neue Funktion. Sie erkennt selten das richtige Händewaschen. Es muss auch nicht, ich kann selbst 20 Sekunden zählen, ohne mit tropfender Seife und Wasser auf die Uhr zu schauen.

Corona-Spielerei: Wenn die Uhr Handbewegungen wie beim Waschen erkennt, ruft sie einen Timer auf

Blutsauerstoff niedriger als der von Trump

Jetzt kommt die Kernfunktion der Uhr 6: Sie ist das erste Apple-Gerät, das den Blutsauerstoff misst.

Alles unter 95 Prozent ist zumindest dauerhaft nicht gut. Meine erste Messung: 100 Prozent. Wow, ich denke: das funktioniert gut. Sicher mit einem sportlichen Kerl wie mir. Am nächsten Tag bekomme ich am frühen Morgen einen Anruf vom Gesundheitsamt. Ich hatte Kontakt mit jemandem, der positiv auf Corona getestet wurde. Mittel: Quarantäne.

Es war die Woche, in der Trump ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und Trumps Arzt kündigt an: “Mr. Trumps Sauerstoffgehalt ist auf 93 Prozent gesunken.” Experten sagen, dass er bei schweren Covid-19-Kursen unter 94 fällt. Sofort messen – 95 Prozent. Ich frage mich: Sind die ersten Anzeichen? Bis jetzt fühlte ich mich immer noch gut, aber jetzt plötzlich ein bisschen krank. Einige Stunden später misst die Uhr 93 Prozent – wie Trump. Aber es ist im Krankenhaus, wird von Dutzenden von Top-Ärzten betreut und ich habe nur meine Apple Watch 6.

Sie können den Blutsauerstoff auch jederzeit manuell messen: Legen Sie Ihren Arm ruhig auf einen Tisch und warten Sie 15 Sekunden Foto: Katrin Neuhauser



Ich schlafe schlecht – kratzt mein Hals, bekomme ich Fieber? Am nächsten Morgen mache ich aus Trotz ein Training. Vielleicht steigt dann der Sauerstoff. In der Tat – 98 Prozent! Ich fühle mich immer noch deprimiert. Möglicherweise misst die Uhr falsch nach oben. Dann 89 Prozent am Abend. Ist das nicht fast tot? Ich google für Benutzererfahrungen mit der Uhrenmessung. Und finden Sie Dutzende, die sich über einen viel zu großen Messbereich beschweren.

Mein Blutsauerstoff seit über einem Monat. Nur raten, ich wäre wahrscheinlich genauso genau gewesen

Der Herzfrequenzmesser fällt beim Tennis aus

Der Herzfrequenzmesser ist im Laufe der Generationen definitiv besser geworden.

Er ist ziemlich zuverlässig beim Laufen, wenn das Armband angebracht ist. Oder du spielst Tennis. Dies ist offensichtlich zu viel Bewegung für die Uhr. Die Messung bleibt dann minutenlang auf dem viel zu niedrigen Puls von Seitenwechseln hartnäckig. Vielleicht musst du nur deinen Arm regungslos hinter deinen Rücken binden. Vielleicht machbar für jeden mit einer einhändigen Rückhand.

Ich traue mich nicht mehr, das EKG mit dieser Erfahrung zu machen. Glücklicherweise ist die Warnmeldung über mögliches Vorhofflimmern noch nicht eingetroffen. Es würde beginnen, wenn der Puls in Ruhe 10 Minuten lang über 120 Schläge lag – und eine aktuelle Studie aus den USA zeigt: Rund 90 Prozent der vermeintlichen Patienten, die mit dieser Warnung zum Arzt geschickt wurden, sind vollkommen gesund. Die meisten von uns würden hoffentlich selbst ein rasendes Herz spüren, das so lange anhält.

Sind wir der Technologie zu gehorsam?

Auf jeden Fall verstehe ich jetzt, warum Apple so leise wie möglich sagt: Es ist kein Medizinprodukt, sondern eine Fitnessfunktion.

Wir alle werden von den Marketingabteilungen des Technologieunternehmens dazu erzogen, alles zu glauben, was auf ihren schicken Bildschirmen zu sehen ist. Technologie ist jedoch nur so intelligent, wie es die Programmierer oder die Qualität der Sensoren zulassen.

Natürlich kann und wird die Technologie in Digitaluhren Leben retten, aber nur, wenn sie wirklich Genauigkeit liefert und uns nicht glauben lässt, dass wir so gut sind wie ein Arzt und seine Ausrüstung. Wir sollten wieder lernen, selbst auf unseren Körper zu hören. Das ist nicht so schwer. Laufen Sie öfter ohne Sportuhr und schätzen Sie Ihren Puls. Mit ein bisschen Erfahrung werden sie relativ nah sein.

Und wenn eine Funktion wie die Blutsauerstoffmessung noch nicht fertig ist, sollte sie nicht verkauft werden oder der Werbetext “Die Zukunft der Gesundheit an Ihrem Handgelenk wird in einigen Jahren fertig sein”.

Übrigens: Mein Koronatest einige Tage später war negativ.