Corona aktuell – Niederlande verbieten Silvesterfeuerwerk – Inlandnachrichten

World Medical President: Einsatz von Corona-infizierten Krankenschwestern LETZT bedeutet



Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender der World Medical Association, hat sich dafür ausgesprochen, als letzte Maßnahme mit Corona infizierte Ärzte und Krankenschwestern in Kliniken einzusetzen. “Wenn es keinen anderen Weg gibt, ist es für einen symptomfreien Arzt von Covid immer noch besser, sich um einen Patienten zu kümmern, als um niemanden, der sich um ihn kümmert”, sagte Montgomery bei Phoenix.

Dies ist eine sehr unglückliche Situation, “aber es kann sein, dass es keine Alternative gibt”.

Er machte deutlich, dass dieses medizinische Personal sich nur um Koronapatienten kümmert. Gleichzeitig kritisierte der Weltarztchef den von der Bundesregierung bevollmächtigten Pflegebeamten Andreas Westerfellhaus, den aktuellen Notfall unterschätzt zu haben. Die Tatsache, dass infizierte Ärzte und Krankenschwestern eingesetzt werden müssen, ist „Ausdruck eines Mangels im Gesundheitssystem. Das wissen wir schon lange, wir haben uns schon lange darauf vorbereitet. Abgesehen von den Worten ist Herrn Westerfellhaus nicht viel passiert “, sagte Montgomery.

In der Corona-Krise ist Deutschland im Vergleich zu allen anderen Industrieländern am besten positioniert. Dies ist ein Verdienst der Aufklärungsarbeit des Bundesgesundheitsministers: “Deutschland ist bereits ein Leuchtturm, und das ist Jens Spahn zu verdanken, der sehr früh damit begonnen hat, die Bevölkerung auf das vorzubereiten, was jetzt passiert.”