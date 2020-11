Live-Wahlen in den USA 2020: Kleiner rechtlicher Erfolg für Trump in Pennsylvania

Zehn Tage nach der Wahl steht in zwei Staaten noch eine Mehrheitswahl an. Hier ist eine Übersicht über die vorläufige Ergebnisse in den USA bis zur Entscheidung sind.

Georgia: Der Staat im Südosten hat 16 Stimmen für die Wahlversammlung. Bidens Vorsprung stabilisierte sich bei mehr als 14.100 Stimmen. Das bedeutet 49,5 Prozent für Biden und 49,2 Prozent für Trump. Im Hinblick auf das knappe Ergebnis sind alle Stimmen in diesem US-Bundesstaat erneut von Hand zu zählen. Bei Nachzählungen nach den vergangenen Präsidentschaftswahlen gab es bislang nur dreistellige Änderungen.

North Carolina: Der Staat an der Ostküste schickt 15 Wähler. Hier führte Trump mit mehr als 71.200 Stimmen und einem Anteil von 49,9 Prozent. Biden hatte 48,7 Prozent.

Nachdem die Nachrichtenagentur AP und der Fernsehsender Fox News Joe Biden frühzeitig in Arizona zum Gewinner erklärt hatten, folgten die Sender NBC News und CNN am Donnerstagabend (Ortszeit). Insgesamt wurde auch der Kandidat der Demokratischen Partei als Sieger ausgewähltmit 290 Stimmen für die Wahlsitzung am 14. Dezember. 270 dieser Wähler reichen für die Mehrheit. Der amtierende Donald Trump hat bisher 217 Wähler hinter sich, will aber seine Niederlage noch nicht zugeben.