Condor kämpft gegen die transatlantischen Codeshares von EW Leisure

Condor (DE, Frankfurt Int’l) setzt ihren Kampf in den USA gegen eine Anfrage der Freizeittochter des Lufthansa-Konzerns EW Discover (4Y, Frankfurt Int’l) um Genehmigung von Codeshare mit Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines fort und Swiss auf den Transatlantikrouten.

Das US-Verkehrsministerium (DOT) enthüllt in einem behördlichen Antrag vom 13. August, dass Condor die Erlaubnis beantragt hat, ein „nicht zugelassenes Medikament und eine begleitende Überreaktion“ auf die EW-Codeshare-Anfrage Discovery einzureichen.

Laut Condor ist der vorgeschlagene Codeshare „integraler Bestandteil eines wettbewerbswidrigen Plans der Lufthansa, Condor von transatlantischen Strecken zu vertreiben“. Er forderte das DOT auf, die angeblichen wettbewerbswidrigen Praktiken der Lufthansa gegen Condor zu untersuchen.

Außerdem beantragte es, die Gewährung des EW Discovery-Codeshares davon abhängig zu machen, dass Lufthansa sich weiterhin zu einem Verkehrsaustausch mit Condor gemäß ihrer bestehenden anteiligen Sondervereinbarung (SPA) mit dem Freizeitvermietungsspezialisten verpflichtet.

Lufthansa hat sich kürzlich auf eine Verlängerung des SPA mit Condor bis zum 10. Mai 2022 geeinigt, nachdem die Europäische Kommission und das Bundeskartellamt die einseitige Beendigung der Partnerschaft zugunsten der eigenen Freizeitmarke EW Leisure kritisiert hatten. Die Vereinbarung umfasst Inlands- und Regionalflüge von Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss, die die Langstrecken-Freizeitdienste von Condor ab Frankfurt Int’l. Dies ist, wie bereits erwähnt, ein Eckpfeiler der Condor-Strategie, da Condor über kein eigenes Sammelnetz verfügt und viele Langstreckenflüge allein aus lokaler Nachfrage auf der Basis nicht rentabel wären.

Als Antwort auf das Argument von EW Leisure, der Einwand von Condor betreffe deutsche und europäische Wettbewerbsregeln, argumentiert Condor, dass Codeshare den US-Passagieren und dem US-Wettbewerb schade und den Lufthansa-Konzern in eine besorgniserregende Monopolstellung versetzen würde. Das Verhalten der Lufthansa falle daher in den Anwendungsbereich des US-Kartellrechts. „Es ist allgemein bekannt, dass Bundeskartellgesetze für ausländisches Verhalten gelten, das erhebliche und beabsichtigte Auswirkungen in den Vereinigten Staaten hat. Die Aufhebung des SPA durch Lufthansa wird Condor als Wettbewerber ausschließen, der Transatlantikstrecken von den USA aus bedient, und führt daher zu höheren Preisen, weniger Optionen und minderwertigen Dienstleistungen für amerikanische Passagiere. Diese erheblichen wettbewerbswidrigen Wirkungen sind die unmittelbare und beabsichtigte Wirkung der Kündigung des SPA durch Lufthansa.

Er wirft Condor vor: „Die Kündigung des Special Prorated Agreement (SPA) mit Condor ist ein klassischer Fall eines Monopols, das eine alteingesessene Politik aufgibt und seine kurzfristigen Gewinne opfert, um langfristig die Konkurrenz von einem kleineren Wettbewerber zu eliminieren.“ . -Begriff”.

Condor weist darauf hin, dass Lufthansa Condor seit Jahrzehnten freiwillig erlaubt, ihre Transatlantikflüge ab Frankfurt (wo die deutsche nationale Fluggesellschaft zu Stoßzeiten einen Marktanteil von bis zu 75-85% hat) zu verbinden und das einzige Condor-Gateway ist, das Transatlantikflüge anbietet .

Er sagt, das Arrangement sei für Lufthansa sehr profitabel gewesen. „Condor schätzt, dass Lufthansa durch die Beschaffung zusätzlicher Energie für ihre bestehenden Flüge jährlich einen zweistelligen Millionengewinn aus dem Deal erzielt. Mit der Kündigung des SPA verzichtet Lufthansa kurzfristig auf diese Leistungen; Aber es sollte auf lange Sicht davon profitieren, Condor als störenden und wachsenden transatlantischen Konkurrenten zu beseitigen – und den Verkehr zu seinen Tochtergesellschaften zu steigern, einschließlich durch Code-Sharing mit EW Discover. ”

Bei einer Absage des SPA würde der Verkehr, der über Condor abgewickelt worden wäre, an Lufthansa, ihre Tochtergesellschaften wie EW Discover und die Star Alliance-Partner der Lufthansa gehen. „Der Anteil des Verkehrs, der an Lufthansa und ihre Star Alliance Partner umgeleitet wird, dürfte erheblich sein. Star Alliance betreibt bereits 80 % der Kapazität zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten, und die Hinzufügung von EW Discover Codeshare wird sie nur erhöhen “, sagte Condor.

In einem Brief vom 16. August an das DOT sagte EW Discover, es werde nicht mehr auf Condors “fehlerhafte und irrelevante Reihenerklärungen reagieren, die einen transparenten Versuch darstellen, die Genehmigung des Antrags von EW Discover zu verzögern”.

„EW Discover hat Autorisierungserklärungen für andere Fluggesellschaften der Lufthansa Group angefordert, um ihre Codes auf den US-Flügen von EW Discover zu platzieren. verlangen, dass das Ministerium den Antrag mit minimaler Verfahrensverzögerung genehmigt. EW Discover strebt daher eine frühzeitige Genehmigung des Ministeriums an, damit es mit dem Code-Sharing zwischen den Unternehmen beginnen kann, das Gegenstand seiner Anfrage ist “, sagte EW Discover.

Kommentar der Redaktion: Antwort von EW Discover hinzugefügt. – 17.08.2021 – 07:24 UTC