Israel ruft bei größtem Feuer seit dem Feuer im Carmel um internationale Hilfe

Israel bittet um internationale Hilfe, um einen massiven Waldbrand zu bekämpfen, der sich am Montag für einen zweiten Tag über mehrere Fronten westlich von Jerusalem ausbreitete und Hunderte von Anwohnern zur Evakuierung ihrer Häuser zwang.

Feuerwehr Insp.-Gen. Dedi Simchi wies in einer Presseerklärung am Montagabend darauf hin, dass der Brand, bei dem bisher fast 20.000 Dunam Land verbrannt wurden, in der Größenordnung des Karmel-Brandes liegt, der 2010 im Norden Israels große Landstriche verbrannte und dabei tötete 44 Personen. .

Laut Simchi sind Feuerwehrleute bisher an 100 Brennpunkten im Einsatz gewesen, die es als “große Leistung” bezeichneten, dass nur wenige Häuser niedergebrannt und niemand getötet wurde.

Etwa zehn Löschflugzeuge und eine Vielzahl von Feuerwehrleuten arbeiten daran, die Flammen zu stoppen.

Als sich die Großbrände am Montagnachmittag schnell auf benachbarte Städte ausbreiteten, begannen Rettungskräfte mit der Evakuierung Hunderter Einwohner aus Shoeva, Givat Ye’arim, Kibbuz Tzova, Ein Rafa und Ein Nakuba. Bisher wurden rund 2.000 Bewohner aus ihren Häusern evakuiert.

Am späten Montag durften die Bewohner der Kibbuz Tzova, Ein Rafa und Ein Nakuba in ihre Häuser zurückkehren.

Simchi wies in einer Presseerklärung am Montagabend darauf hin, dass das Feuer von Menschenhand verursacht wurde, wobei noch unklar ist, ob es sich um einen Unfall, Fahrlässigkeit oder Vorsatz handelte.

Israel hat am Montag mehrere Mittelmeerländer aufgefordert, bei der Bekämpfung der Brände vor Jerusalem zu helfen. Die Türkei wird voraussichtlich ein Löschflugzeug entsenden, um die israelischen Bemühungen zu unterstützen, nachdem Israel das Hilfsangebot des Landes angenommen hat, berichtete Ynet am frühen Dienstag.

Das Außenministerium richtete zusammen mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit Ersuchen an Griechenland, Zypern, Italien, Frankreich und andere.

Simchi betonte gegenüber Außenminister Yair Lapid, dass so schnell wie möglich Löschflugzeuge benötigt werden.

Lapid sprach auch mit seinem griechischen Amtskollegen Nikos Dendias, der sagte, Griechenland werde auf jede erdenkliche Weise helfen. Israel schickte Anfang des Monats Feuerwehrleute, Flugzeuge und andere Hilfe nach Griechenland, als es gegen Waldbrände kämpfte.

Der Außenminister traf auch mit seinem zyprischen Amtskollegen Nikos Christodoulides zusammen, der sich bereit erklärte, Flugzeuge und Feuerwehrleute zu entsenden.

Am Montag hatte Premierminister Naftali Bennett den Nationalen Sicherheitsrat gebeten, in Erwägung zu ziehen, um internationale Hilfe zu ersuchen.

Likud kritisierte Bennett und sagte, er hätte früher fragen sollen.

„Warum wartet er? Wir hätten sofort internationale Hilfe in Anspruch genommen und keine kostbare Zeit verschwendet, wie er es getan hat, als er sechs Wochen gewartet hat, um im Voraus bestellte dritte Coronavirus-Impfstoffe einzubringen. Menschenleben stehen auf dem Spiel“, bedankte sich der Likud-Sprecher bei den Feuerwehrleuten.

Die israelischen Feuerwehren und Rettungsdienste haben am Montagnachmittag einen allgemeinen Aufruf abgegeben, ihre Bemühungen auf die Bekämpfung des wachsenden Feuers zu konzentrieren.

Am Dienstagmorgen werden sich sechs Flugzeuge von Chim-Nir Aviation den Löscharbeiten anschließen.

Feuerwehrleute bekämpfen am 16. August 2021 einen Brand in der Nähe der Stadt Sho’eva. (Ron Sehayik / Israel Fire and Rescue Services)

In der Nähe von Nahal Tsuba, Mount Eitan, Shoeva und Shoresh haben sich nach Angaben der israelischen Feuerwehr und Rettungsdienste aufgrund starker Winde am Montagnachmittag große Brände entwickelt und ausgebreitet. Das Feuer erneuerte auch seine Stärke in der Nähe des Eitanim Medical Center, einer Nervenheilanstalt in den Jerusalem Hills. Alle Patienten waren am Sonntag evakuiert worden, aber am Montagmorgen zurückgekehrt.

Obwohl das Feuer am frühen Abend das Hadassah University Medical Center in Ein Kerem in Gefahr brachte, verhinderten die intensiven Bemühungen von rund 15 Löschfahrzeugen und -flugzeugen, dass die Flammen das Krankenhaus erreichten.

Die Natur- und Parkbehörde teilte am Montag mit, dass die Brandbekämpfungsmaßnahmen nach Schätzungen noch einige Tage andauern würden und Tausende von Tieren und Insekten durch das Feuer verletzt oder getötet worden seien.

Umweltschutzministerin Tamar Zandberg warnte am Montag, dass diese Brände, Extremwetter, Überschwemmungen und Klimakatastrophen in den kommenden Jahren aufgrund der Klimakrise häufiger und stärker werden.

„Es zwingt uns, uns ganz anders auf drohende Klimakatastrophen vorzubereiten“, sagte Zandberg. „Ich arbeite für den Staat Israel, um den Klimanotstand auszurufen. Wir müssen die Klimakrise als strategische Bedrohung definieren, auf die sich alle Parteien besser vorbereiten und darauf reagieren müssen. Denn ab jetzt wird es immer schlimmer. Es gibt etwas zu tun und es muss jetzt getan werden. “

Der riesige Waldbrand weit verbreitet in der Nähe von Jerusalem Sonntag, der Tausende von Wald- und Buschdünen verbrennt und benachbarte Gemeinden gefährdet. Hohe Temperaturen und starker Wind trugen zur schnellen Ausbreitung des Feuers westlich der Hauptstadt bei.

Das Feuer zerstörte am Sonntagabend rund 16.000 Dunam, fast viermal brannte das Gebiet ein jüngsten Brände.

Etwa 70 Jerusalemer Feuerwehren und benachbarte Kräfte versuchten, die Flammen zu bekämpfen, aber das Feuer war am Montagnachmittag immer noch nicht unter Kontrolle.

Ariella Marsden hat zu diesem Bericht beigetragen.